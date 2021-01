Voir les franchises sud-af' en coupe d'Europe ? ''Imaginable sur le papier'' pour le directeur de l'EPCR

Le directeur général de l'EPCR Vincent Gaillard a déclaré qu'il était "possible" d'imaginer les clubs sud-africains en coupe d'Europe à court ou moyen terme.

La coupe d'Europe ira-t-elle à son terme ? Bien malin celui qui pourrait confirmer ou infirmer la chose. Pour l'heure, l'EPCR fait son maximum pour réviser ses protocoles déjà très stricts et être au plus proche de ce que les ministères français et britanniques réclament. C'est en tout cas ce qu'affirme Vincent Gaillard, le directeur général de la principale instance européenne, auprès de RMC Sports. "Sur la base de la décision du gouvernement français, on a adapté nos protocoles pour se coller aux règles. C’est qui avait été prévu pour les deux dernières journées de la phase de poules (avant qu'elles ne soient officiellement annulées)." Pour autant, le comité organisateur des coupes d'Europe aurait déjà prévu la suite, dans l'espoir que celle-ci puisse se dérouler et offrir une fin de compétition digne de ce nom : "Nous sommes optimistes avec un scénario qui fonctionne. On doit le finaliser et le communiquer d’ici maximum deux semaines. Le scénario qui tient la corde est celui sur quatre week-ends commençant par des huitièmes de finale", avance son numéro 2.

Mais, lors de son interview chez nos confrères de RMC, ce dernier a également répondu à une interrogation qui taraude les esprits de tous en ce moment : est-il possible de penser à ce que les franchises sud-africaines intègrent la coupe d'Europe dès la saison prochaine ou à moyen terme ? "C’est imaginable sur le papier", a-t-il rétorqué. Pour l'heure, il faudrait d'abord que le projet de voir les 4 franchises de la nation arc-en-ciel en Pro 14 s'établisse sur la durée. Comme Vincent Gaillard le rappelle, la Rainbow Cup (compétition réunissant les équipes de la ligue celte "classique" et les 4 équipes sud-af') n'a été signée que pour 2021 et n'a pas encore été validée sur le long terme. "Rien n'a été décidé, en revanche, une fois que ce sera le cas et que le principe d’accueillir des Sud-Africains en Coupe d’Europe sera entériné, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, on verra. Il y a donc encore un peu de temps avant que ces décisions ne soient prises. Mais est-ce que c’est possible sur le papier ? Oui." Si un tel projet voyait le jour, on imagine en tout cas que nombre de clubs hexagonaux seraient ravis de pouvoir accueillir les Sharks de Mapimpi ou les Stormers de Kolisi dans leur antre...