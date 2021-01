Coupe d'Europe - Annulation des derniers matchs de poule

Les deux prochaines journées de Coupe d'Europe n'auront finalement pas lieu. La compétition reprendra par des phases finales.

Selon les informations de RMC, les deux dernières journées de la phase de poules de Coupe d'Europe sont annulées. La Champions Cup ainsi que la Challenge Cup avaient été suspendues par l'EPCR suite à la recommandation du gouvernement français aux clubs de Top 14 de ne pas se rendre en Grande Bretagne en raison du coronavirus. "Les deux compétitions reprendront par des matchs éliminatoires, comme annoncé ce jeudi par la Première division anglaise (Premiership)", annonce le site. Sans pourtant autant annoncer une date de reprise, les compétitons pourraient reprendre par des huitièmes de finale, puis des quarts, etc., le tout sur quatre week-end selon les souhaits de l'EPCR. La principale raison, explique la BBC, c'est qu'il n'y a pas de week-ends disponibles.



"Les trois ligues [Premiership, Top 14 et Pro14] ont décidé très rapidement que nous terminerions les tournois [européens] au cours des quatre derniers week-ends [en avril et mai]", ajoute le site anglais. A l'origine, seules les quatre premières équipes de chaque groupes étaient qualifiées. L'UBB, La Rochelle, Lyon, le Racing 92 et Toulouse étaient en bonne position. Ce changement de programme pourrait sourire également à Clermont, cinquième de la poule B, et Toulon, 7e de la poule A. A condition que le classement soit gelé après seulement deux journées de compétition. L'EPCR devrait rapidement faire le point sur la situation et le calendrier à venir.