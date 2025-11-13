VIDEO. Vous vous souvenez de l'époque où la mêlée du XV de France démolissait le pack des Springboks ? 
Thierry Dusautoir avait cisaillé du Springboks ce soir-là. Screenshot : France 2
Il faut dire qu'avec la première ligne composée de Barcella, Servat et Mas, tu pouvais voyager serein...

Ce samedi, le XV de France doit renouer avec le succès face aux Fidji. Une opposition piège quand on connaît les individualités de cette équipe, dont devront se sortir les coéquipiers de Greg Alldritt pour laver l'affront du week-end dernier. 

En appuyant notamment sur la conquête, traditionnel point faible des îliens, ici-même où le pack français a pris une leçon face aux monstres à 16 pattes de l'Afrique du Sud. Frustrés, vexés, blessés, on a donc pris le parti de replonger dans les archives pour trouver trace d'une époque où la première ligne tricolore marchait sur tout le monde. 

144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêlée144kg, ''Quadzilla'' : le XV de France à l’épreuve du ''Wilco'' de la mêléeMême sur les Springboks, qui, en 2009, venaient pourtant de remporter le Tri-Nations et alignaient des clients comme John Smit, Tendai Mtawarira, Bakkies Botha, Victor Matfield, Schalk Burger ou le phénomène du jeu au sol Heinrich Brussow. Mais au Stadium de Toulouse, dans un match très engagé, les Boks n'avaient rien pu faire face aux troupes de Thierry Dusautoir, qui avait cisaillé du Springbok ce soir-là. 

Dans ce qui constitua l'un des 3 meilleurs matchs du XV de France sous l'ère Lièvremont. Il faut dire qu'avec la première ligne Barcella/Servat/Mas, tu pouvais voyager... 

La cartouche légendaire de Chabal

Toute la partie durant, le pack français avait roulé sur son homologue sud-africain, que ce soit sur maul ou en mêlée, récupérant au passage plusieurs pénalités qui lui permettait de scorer. 


Agressifs, mordants et galvanisés par le public toulousain, les Bleus avaient non seulement gagné les collisions, mais aussi la bataille psychologique, à l'image de cette cartouche légendaire de Sébastien Chabal sur Morné Steyn en fin de partie. 

Pour une victoire des Bleus 20 à 13 à la fin. Ce qui n'est arrivé qu'une fois sur les huit dernières confrontations face à l'Afrique du Sud...

Ça c’était à l’époque où l’équipe de France jouait bien et les sufaffs n’avaient pas tr
encore trouvé la bonne formule pour le Canada Dry.

  • il y a 18 secondes

