VIDEO. Un retour de Charles Ollivon (RCT) en équipe de France pour le Tournoi peu probable

Le troisième ligne et capitaine de l'équipe de France Charles Ollivon s'est confié sur son retour sur le terrain avec Toulon. Sera-t-il opérationnel pour le Tournoi ?

L'une des questions que beaucoup de supporters se posent avant le Tournoi des 6 Nations concerne le capitanat des Bleus. Antoine Dupont a parfaitement assuré l'intérim en l'absence de Charles Ollivon. L'équipe de France a remporté trois victoires en autant de matchs, notamment face à la Nouvelle-Zélande. Certains estiment que le demi de mêlée du Stade Toulousain devrait conserver le brassard de capitaine. Cependant, celui que le staff a désigné pour ce rôle lors de sa prise de fonction, c'est Charles Ollivon. Et Dupont n'a rien contre ça. Si d'aventure le Toulonnais est disponible pour la compétition des nations du nord, il n'aura aucun problème à redevenir un simple lieutenant. Encore faut-il qu'Ollivon postule pour le Tournoi. Cette semaine en marge du coup d'envoi de la Coupe d'Europe, il a évoqué son retour sur le pré à l'entraînement après plusieurs semaines de rééducation intensives. "J'ai beaucoup d'appétit et de plaisir à revenir ici. J'espère continuer à intensifier le travail sur le genou dans les semaines qui vont suivre puis repartir sur le terrain dans un premier temps sur des skills, en début d'année 2022." S'il ne peut pas donner de date précise, c'est parce que ça ne dépend pas entièrement de lui mais de l'évolution de sa réathlétisation. "Fin janvier, début février, sincèrement, je ne peux pas le dire." Cette période sans jouer, l'ancien joueur de Bayonne essaie de la voir comme une opportunité et non un coup dur. Lui qui avait bien failli dire stop après des problèmes récurrents à l'épaule a appris à philosopher.



Pour rappel, l'équipe de France débutera face à l'Italie le 2 février au Stade de France. Si Charles Ollivon pourrait être appelé dans le groupe, on doute qu'il ait les ressources physiques pour jouer ce premier match. Il n'a en effet pas été sur un terrain depuis juin dernier. On peut donc penser qu'Antoine Dupont va conserver le brassard de capitaine avec l'objectif d'enfin remporter la compétition pour la première fois depuis 2010.