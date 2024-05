VIDEO. Souvenirs d’une bataille épique avant une finale qui s'annonce légendaire entre Toulouse et le Leinster

Revivez la victoire palpitante du Stade Toulousain face aux quadruples champions européens du Leinster. Un moment de gloire et de fierté pour les Rouge et Noir.

Alors que la finale de la Champions Cup approche à grands pas, revenons sur un match qui reste gravé dans les mémoires des supporters toulousains : la victoire des rouge et noire contre le Leinster le 21 octobre 2018. Ce jour-là, au Stade Ernest-Wallon, les hommes d'Ugo Mola ont livré une performance époustouflante, remportant une bataille acharnée 28-27 face à une équipe irlandaise redoutable.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. La finale ''rêvée'' face au Leinster, une revanche pour les Tricolores de Toulouse ?Dès le coup d’envoi, Toulouse affichait ses ambitions avec un début de match tonitruant. Thomas Ramos ouvrait le score avec deux pénalités, portant le score à 6-0. Puis, une action collective de grande classe voyait le talonneur Julien Marchand transpercer la défense du Leinster, permettant à Maxime Médard de conclure en coin pour un essai magnifique. À 11-0, les supporters toulousains étaient en liesse.

Mais le Leinster, quadruple vainqueur de la Coupe d’Europe, n’allait pas se laisser abattre si facilement. Les deux équipes échangeaient des pénalités avant que le numéro 8, Jack Conan, ne trouve une brèche dans la défense toulousaine. Envoyant Sean O’Brien derrière la ligne pour un essai transformé par Johnny Sexton. La réponse de Toulouse fut immédiate : Sofiane Guitoune, sur un incroyable cadrage-débordement, franchissait la ligne pour un nouvel essai. Ramos ajoutait les deux points de la transformation, permettant à Toulouse de mener 21-13 à la pause.

Le début de la seconde période voyait Leinster reprendre l’initiative avec des essais de James Ryan et Sean Cronin, retournant la situation en leur faveur avec un score de 27-21. Cependant, Toulouse n’avait pas dit son dernier mot. Maxime Médard, encore lui, interceptait une passe au milieu du terrain et, après un contre rapide, marquait un essai crucial. Ramos réussissait la transformation, redonnant l’avantage à Toulouse 28-27.

La fin de match était tendue, le Leinster multipliant les assauts pour tenter de reprendre l’avantage. Mais la défense toulousaine, héroïque, tenait bon jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire, arrachée de haute lutte, marquait un tournant dans la saison européenne du Stade Toulousain, consolidant leur statut de géant du rugby européen. Néanmoins, les rouge et noir n'avaient pas vu la finale cette année-là. La faute à ces mêmes Irlandais, vainqueurs en demie (30 à 12) puis battus en finale les Saracens.

Aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle confrontation en finale de la Champions Cup, les souvenirs de cette victoire en 2018 ravivent l’espoir et la ferveur des supporters toulousains. L’équipe actuelle, menée par des talents tels qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack, s’apprête à défier de nouveau le Leinster, avec l’ambition de réitérer cet exploit et de soulever le trophée continental pour la 6e fois.

Le duel promet d’être intense, entre deux équipes au sommet de leur art. Le Leinster, avec sa rigueur et son expérience, tentera de prouver une fois de plus sa suprématie, tandis que Toulouse, fort de son histoire et de son esprit combatif, cherchera à écrire une nouvelle page glorieuse de son riche passé européen. La finale s’annonce comme un véritable choc des titans, une revanche pour les Tricolores qui, en 2018, avaient déjà montré qu’ils pouvaient renverser les montagnes. Vos matchs de rugby Leinster/Toulouse et Grenoble/Dax à quelle heure et sur quelle chaîne ?