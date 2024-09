VIDÉO. Sous l’émotion et malgré un Teddy Thomas des grands soirs, le Stade Toulousain domine La Rochelle

Match au sommet ce dimanche soir dans la ville rose entre le Stade Toulousain et La Rochelle. Au terme d'une rencontre haletante, Toulouse finit par gagner malgré un trou d'air.

Une première mi-temps toulousaine

À domicile, difficile de venir à bout du Stade Toulousain, qui ne comptait pas d'absents particuliers dans ses rangs, si ce n'est Anthony Jelonch et Antoine Dupont. Tous les voyants étaient au vert pour les hommes d'Ugo Mola, qui ont pourtant eu du mal à rentrer dans la partie.

Après une succession de maladresses des locaux, ce sont les Maritimes qui ouvrent le score à 19ᵉ minute, sur un éclair de génie de sa paire de centres. En effet, Seuteni, très en jambes durant la rencontre, franchit le premier rideau avant de mettre sur orbite Teddy Thomas qui fait parler ses cannes et sa classe pour filer dans l'en-but toulousain. C'était le premier ballon de l'ancien joueur du Racing 92 dans son nouveau rôle de second centre.

Néanmoins, la machine rouge et noir n'a pas tardé à répondre aux assauts rochelais et c'est Pita Ahki qui récompense une domination toulousaine avec un essai tout en puissance (7-7, 23ᵉ). À peine le temps de respirer pour les coéquipiers de Gregory Alldritt que Flament, une fois de plus tout en puissance, plante le deuxième essai des Toulousains, (14-7, 25ᵉ).

Après deux pénalités de chaque côté pour porter le score à 17-10, Toulouse accélère juste avant la mi-temps afin de concrétiser les actions dangereuses. Inspiré par son compère du centre, c'est Pierre-Louis Barassi qui s'offre un essai personnel en cassant un plaquage et en résistant au retour des Rochelais (22-10, 40ᵉ).

Le réveil rochelais

Alors que le public d'Ernest-Wallon pensait que le plus dur avait été fait avec un matelas de 12 points d'avance, les hommes de Ronan O'Gara sont revenus sur la pelouse avec des intentions différentes. Le stratège irlandais a opéré six changements à la pause, ce qui a donné une nouvelle dynamique à son équipe.

D'ailleurs, c'est Antoine Hastoy qui frappe le premier avec une pénalité marquée après trois minutes de jeu, puis le jeune pilier Kuntelia qui parvient à marquer le deuxième essai de La Rochelle. Le buteur maison transforme et les visiteurs se rapprochent de Toulouse, (22-20, 51ᵉ).

Quelques instants plus tard, rebelote pour Seuteni qui parvient à gagner son duel et servir à hauteur Teddy Thomas qui s'arrache, tombe, se relève et inscris son deuxième essai personnel, tout en détermination. Pour la deuxième fois, les Rochelais prennent le score à leur avantage, (25-27, 57ᵉ).

Cependant, ce sera une fois de plus de courte durée, car le passage à vide du Stade Toulousain ne dure qu'un temps et les hommes d'Ugo Mola remettent la main sur le ballon. Ces derniers mettent à la faute consécutivement les Rochelais qui subissent un carton jaune, donné à Will Skelton, qui fait basculer la rencontre.

Après une pénalité pour reprendre l'avantage, c'est l'autre colosse Emmanuel Meafou qui s'écroule dans l'en-but rochelais, pour porter le score à 35-27, à dix minutes de la fin du match. L'issue sera finalement scellée malgré plusieurs tentatives maritimes.

Pas loin de l'exploit, La Rochelle repart de la ville rose sans le moindre point, mais avec des satisfactions dans plusieurs secteurs de jeu avec notamment la prestation remarquée de Teddy Thomas au centre. Pour Toulouse, les champions de France s'emparent de la première place avec un point d'avance sur le LOU, avant d'affronter le MHR dans l'Hérault.

