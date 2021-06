VIDÉO. Quand les avants s'essayent au jeu au pied, les résultats sont parfois surprenants !

Quel joueur de devant ne s'est jamais essayé à l'exercice du jeu au pied ? Le site anglophone RugbyDump nous régale en partageant une compilation de ce genre de moments.

Samedi dernier, le barrage d'accession entre Biarritz et Bayonne s'est terminé aux tirs aux buts. L'occasion pour le site anglophone RugbyDump de revenir sur les avants qui se sont déjà essayés à l'exercice du jeu au pied. Que ce soit face aux perches ou dans le jeu courant. Si lors de la séance entre les deux clubs basques, seul Steffon Armitage s'est élancé parmi les protagonistes du 8 de devant, d'autres joueurs avant lui ont réalisé de grandes prouesses. Et ce, alors qu'ils chaussent du 52 et dépassent souvent les 110 kg.

Si Zizan Brooke ou plus récemment Sergio Parisse, se sont à l'instar d'Armitage montrés très à l'aise, réalisant des drops de plus de 40 mètres, vous remarquerez également que certains piliers ne sont pas en reste. En revanche, d'autres ont éprouvé beaucoup plus de difficultés et se contenteront de laisser la tâche au buteur fiable de l'équipe. Cependant, on te déconseille de tenter les mêmes gestes lors de ton prochain match, au risque de rendre ton entraîneur fou. On vous laisse savourer.