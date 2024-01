VIDEO. Netflix nous met en haleine avec la bande d'annonce de la série dédiée au Tournoi des 6 Nations !

Certains d'entre-vous l'attendent peut-être depuis plusieurs mois, et c'est désormais officiel, la série "Full Contact" dédiée au rugby sortira bien le 24 janvier prochain ! À deux semaines pile de la sortie, Netflix a décidé de dévoiler la bande d'annonce, et ça s'annonce croustillant !

Au programme, une réelle immersion dans l'univers du Tournoi des 6 Nations, et dans l'intimité de chacune des équipes de la compétition. Dans le même style que "Break Point", qui a connu un succès retentissant pour tous les fans de tennis, nous pouvons apercevoir les joueurs de chaque nation face caméra.

Le pilier irlandais Andrew Porter en profite d'ailleurs pour montrer ses belles oreilles en chou-fleur ! Le sélectionneur de l'Angleterre et ancien joueur du XV de la Rose, parle lui aussi directement à la caméra, tandis que Fabien Galthié est mis en scène au moment de parler à son groupe.

Dans cette courte vidéo de deux minutes, nous sentons forcément la patte de la première plateforme de streaming, qui scénarise les moments dans le vestiaire ou qui accentue chacune des percussions !

📺 BREAKING: It’s what you’ve all been waiting for… The Six Nations @netflix trailer is out!



It looks INSANE!



All episodes will be released on the 24th January. pic.twitter.com/gSFzC197Sj