VIDEO. En feu à Toulouse, les Bleus de France 7 corrigent l'Afrique du Sud !

Les Bleus ont parfaitement réussi leur entrée dans les Sevens Series à Toulouse. Les hommes du sélectionneur Jérôme Daret se sont imposés largement face aux Boks.

Les Bleus ont parfaitement réussi leur entrée à Toulouse dans le cadre des Sevens Series. L’équipe de France à 7 s’est largement imposée 31-17 face à l’Afrique du Sud pour son premier match. Un festival offensif avec pas moins de 5 essais. Les Bleus, qui ont terminé à la deuxième place à Vancouver, sont désormais sur de bons rails pour la suite de la compétition. Ils défieront ce soir les États-Unis avant de jouer les Fidji demain.

Un essai de près de 70 mètres

Cette rencontre a notamment été marquée par un essai incroyable de Théo Former. Alors que les Bleus ont la possession du ballon, ils décident de repartir des 22 mètres. Varian Pasquet accélère et parvient à donner à son capitaine Paulin Riva qui n’a plus qu’à faire la passe sur sa gauche, Théo Former, qui est venu, d’une manière sublime, inscrire le premier essai de la rencontre. Les hommes de Jérôme Daret devront continuer sur cette lancée s'ils veulent s'imposer à Toulouse. L'année dernière, ils avaient terminé sur la troisième marche du podium. En espérant qu'ils fassent le plein de confiance avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024.