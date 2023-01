VIDEO. CHAMPIONS CUP. Impressionnant : Simmons dépose Newsome et Raka dans une cabine téléphonique !

Ce vendredi soir, Clermont s'est incliné au Michelin en Champions Cup face à Leicester. Un match spectaculaire marqué par de superbes essais.



73 points inscrits, 9 essais marqués et deux bonus offensifs, les supporters du Michelin en ont eu pour leur argent. Mais ils auraient sans doute préféré voir moins de spectacle et une victoire de l'ASM. Ce vendredi soir, Clermont affrontait Leicester en ouverture de la 3e journée de Champions Cup. Une rencontre spectaculaire qui a vu les deux formations marquer de superbes essais. On pense notamment à ceux de Delguy et Fourcade après deux superbes passes de Simone, très en vue. Ou encore à cette feinte de Jedrasiak à la 48e. Malheureusement pour les Auvergnats, les visiteurs étaient en jambes ce vendredi soir. Et les efforts des locaux pour revenir à portée d'un essai en fin de partie ont été annihilés par la réalisation de Cronin à la 78e. Surpris dès la 2e minute de jeu par une interception, les Clermontois ont couru après le score durant toute la partie.



Ce n'est pas le seul essai qui aurait pu être évité. Ici, c'est à celui de Simmons qu'on pense, l'ailier ayant pris le meilleur sur Newsome et Raka en bout de ligne alors qu'il n'y avait aucun décalage. Les appuis de l'ailier anglais dans une cabine téléphonique ont littéralement laissé le Tricolore, pourtant en cannes à l'image de sa percée à la 36e, sur place. De quoi nourrir de gros regrets. Avec cette deuxième défaite, l'ASM pourrait avoir dit au revoir à la qualification pour les phases finales de la Champions Cup.