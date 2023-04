VIDEO. ''Ce match est une honte !'', est-ce la première fois que les Français et les Anglais sont d'accord ?

Le match de Champions Cup entre Exeter et Montpellier a marqué les esprits à plus d'un titre. Mais c'est l'arbitrage qui a provoqué le plus de réactions.

VIDÉO. Mercer voit rouge, des essais refusés, etc. Montpellier aura tout tenté contre Exeter !Français et Anglais sont rarement d'accord. Notamment sur la gastronomie. Au rugby, le Crunch cristallise chaque année l'entente cordiale entre les deux peuples depuis des siècles. Il y a quelques jours, nous avons cependant assisté à quelque chose de rare. Suite au match de Champions Cup entre Exeter et Montpellier, l'entraîneur des Chiefs Rob Baxter a estimé, à l'instar du staff héraultais, que le carton rouge adressé à Zach Mercer à la 50e était sévère. Surtout, c'est la manière dont la situation a été gérée que le technicien n'a pas appréciée. "Que les décisions soient bonnes ou mauvaises, ce regard alambiqué sur la rediffusion pour voir s'il s'agit d'une pénalité, d'un carton jaune ou rouge avec la foule huant à chaque collision, je n'aime tout simplement pas ça, a-t-il confié via Planet Rugby. Pour moi, ce n'est pas ça le rugby." Au final, Exeter l'a emporté après un match fou marqué par des prolongations et on imagine que les Chiefs sont rapidement passés à autre chose.



Du côté de l'encadrement de Montpellier en revanche, on ne compte pas s'arrêter là alors que le 3e ligne passera devant la commission de discipline ce mercredi. Tout va être fait de manière que l'Anglais ne soit pas suspendu. On sait que le directeur sportif du MHR Philippe Saint-André a déjà envoyé pas moins de 18 passages du match en vidéo à l'EPCR, comme le rapporte Rugbyrama. S'il n'est pas rare de voir les staffs demander des précisions sur certaines phases de jeu et décisions. Il y a rarement autant de situations. "Je trouve l’expulsion de Zach Mercer très sévère, on nous refuse trois essais, sur l’action George Bridge on juge sa passe en avant alors que c’est un défenseur qui le contre… On a l’habitude de dire en rugby que l’arbitre a toujours raison, même quand il a tort... Ce dimanche il a eu très souvent tort…", avait commenté l'ancien sélectionneur à l'issue de la rencontre. Ce dernier a préféré suivre le processus mis en place pour éviter une éventuelle citation voire une suspension.



Mais il était particulièrement remonté après la défaite du MHR en 8e de finale. Et il n'est pas le seul. PSA a reçu le soutien de son ancien employeur Mourad Boudjellal. Lequel n'a pas lui pas mâché ses mots via chronique pour Eurosport. On le connaissait déjà sans langue de bois lorsqu'il était président du RCT. Ce qui lui avait valu quelques problèmes avec les instances. Maintenant qu'il n'est plus dans le rugby, il n'hésite pas à dire le fond de sa pensée. Selon lui, on a vu "une sodomie arbitrale en bande organisée avec la télé britannique qui ne repasse que les images qu'elle a envie de repasser. C'est-à-dire les images qui pourraient inciter une décision en défaveur de Montpellier". L'ancien dirigeant varois écorche aussi la TMO qui est selon lui revenue trop souvent sur des actions du MHR. Sans oublier l'arbitre qui, selon lui, n'a revu que les actions défavorables à Montpellier. "S'il y a rouge pour Mercer, il y a 40 rouges par match de rugby. Ce match est une honte." Pour Boudjellal, Saint-André a de la classe, car il est resté calme. On imagine que d'autres auraient eu du mal à se contenir.