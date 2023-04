VIDÉO. Mercer voit rouge, des essais refusés, etc. Montpellier aura tout tenté contre Exeter !

Dans un match débuté par une entame de feu, Montpellier s’est laissé submerger pendant avant de se remettre sur les rails.

En début de match, le MHR a respecté son adversaire du jour. Néanmoins, Exeter a eu du mal à faire de même ce dimanche 2 avril en début d’après-midi. Avec deux essais de Reinach et Rattez en moins de 10 minutes sur la pelouse anglaise, les Cistes semblaient bien partis pour dominer le match. Mais les locaux ne vont pas se laisser faire et à partir de la 15ᵉ minute de jeu, les débats vont s’équilibrer.

À Sandy park, cet équilibre ne durera que le temps de quelques instants. À compter de l’essai du pilier Scott Sio, à la 23ᵉ minute, les Chiefs prennent largement l’avantage sur ce match. Jusqu’à l’heure de jeu, les locaux dominent de long en large tous les débats. Pire encore, la clé de voûte du pack héraultais Zach Mercer reçoit un carton rouge quelques minutes après être revenu des vestiaires. Une véritable double peine puisque l’anglais s’était vu refuser un essai juste avant. À la 55ᵉ minute de jeu, un essai magnifique de Tom Wyatt fait sérieusement douter les hommes de Philippe Saint-André. Dix minutes plus tard, un nouvel essai semble annoncer une élimination claire et nette des Montpelliérains.

Le mental à toute épreuve

Mais le MHR est champion de France. L’expérience des grands matchs, c’est un atout que le club a dans sa manche et (spoiler) il ne va pas s’en priver. À 15 minutes du terme, la cavalerie de la formation française va faire monter l’intensité d’un cran. À chaque séquence, les Cistes avancent et la défense anglaise ne leur résiste pas. Néanmoins, l’arbitre Andrew Brace va annuler une suite d’occasions créées par Haouas et ses coéquipiers. La charnière remplaçante a été d’une grande efficacité dès son entrée en jeu. Les ballons sont éjectés rapidement par Léo Coly et distribués dans le même rythme par Louis Carbonel. Complètement baladés, les Anglais courent comme des poulets sans tête pour tenter de remporter le match sur le fil.

Quelques essais refusés plus tard et à seulement 20 mètres de leur ligne d’essai, les Français remettent la main sur le cuir. Après une folle séquence sur le gong, où ils avancent de 70 mètres, un Anglais récupère un ballon fuyant et fait reculer l’action de 20-25 mètres. Comme un symbole, Carbonel gratte le ballon. L’Italien Paolo Garbisi envoie les siens en prolongation 5 minutes après la fin du temps de jeu réglementaire.

Par la suite, Montpellier va tenter de résister aux assauts ennemis. Heureusement pour eux, Andrew Brace refuse un essai aux hommes en rose. Comme s’il n’y avait pas déjà eu 85 minutes de folie avant, les acteurs de la rencontre se décident à continuer les folles enjambées. Quel match. Alors qu’il ne reste que 6 minutes, les joueurs du MHR se retrouvent à quelques mètres de la ligne. En guise de remerciement pour leur belle partition, Léo Coly libère la gonfle en direction de Paolo Garbisi. En position de leurre, le deuxième-ligne sud-africain Nicolaas Janse Van Rensburg attire l’attention de la défense anglaise. Il permet à Louis Carbonel, en possession du ballon, de se jeter dans l’en-but. Malheureusement, une autre grosse séquence des locaux viendra détruire la belle histoire du champion de France en Champions Cup. Le talonneur remplaçant Yeandle marque un essai tout en puissance et Joe Simmonds le transforme. Les deux formations se quittent sur un score de parité (33 à 33), mais Montpellier est éliminé à la différence d'essais. Les Exeter Chiefs recevront les DHL Stormers à Sandy Park le 8 avril prochain pour les quarts de finale.