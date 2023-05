Vidéo. Ce fan du Leinster a eu une idée folle pour convaincre Ronan O'Gara de renoncer à la finale

La finale de Champions Cup entre le Leinster et La Rochelle, c'est dans quelques heures. Et un supporter irlandais a un message à faire passer à Ronan O’Gara.

Qui du Leinster ou de La Rochelle va remporter la Champions Cup 2022-2023 ? Réponse dans quelques heures maintenant. Ce sera une bataille âpre sur le terrain comme en tribune où les supporters des deux équipes donneront de la voix. Et certains d’entre eux ont d’une part du talent et de l’autre une imagination débordante. En effet, Colin Fennessy, un fan inconditionnel du Leinster a écrit un message, tout en peinture, dans un champ, à l’aérodrome de Ballyboughal en direction du manager irlandais de La Rochelle : Ronan O’Gara. Il a tenté de convaincre le technicien de rentrer à La Rochelle. Vu du ciel, on peut facilement lire “Jamais trop tard pour faire demi-tour ROG”. Une drôle de manière de lancer les hostilités à laquelle les Rochelais de Grégory Alldritt devront répondre sur le terrain.

Ahead of the #HeinekenChampionsCup Final one Leinster fan had a unique message for Ronan O'Gara... 👀 pic.twitter.com/6h0c7oqSKd — Heineken Champions Cup (@ChampionsCup) May 19, 2023

RUGBY. CHAMPIONS CUP. DU LOURD ! La Rochelle aligne sa meilleure équipe possible !