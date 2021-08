VIDÉO. 8 passes, 10 défenseurs battus, 100 mètres mais un en-avant : les Blacks ont failli marquer l'essai de l'année

Quand les Blacks décident de jouer, le monde et surtout leurs adversaires s'arrêtent. Un essai de 100 mètres entaché d'une petite faute.

Ce matin, les All Blacks affrontaient l'Australie pour la première manche de la Bledisloe Cup. Une victoire 33 à 25 qui ne reflète pas le match. En effet, la première mi-temps poussive des hommes de Richie Mo'unga a permis à l'Australie d'imposer son jeu malgré des erreurs dommageables pour la suite de la rencontre. En deuxième période, les Blacks reviennent dans le match avec une tout autre dimension.

VIDEO. Richie Mo'unga et les Blacks survolent les Wallabies

Ils l'ont prouvé avec cette action de jeu qui mène à l'essai après 100 mètres de courses sans aucun ruck. Nous sommes à la 44e minute de la rencontre quand Aaron Smith décide d'envoyer la balle à son ouvreur Mo'unga. Ce dernier accélère et dépose le numéro 8 australien avant d'écarter. La balle rebondit jusqu'à l'aile pour revenir intérieur sur Aaron Smith. Le demi de mêlée a comme soutien l'increvable Retallick qui n'enterre pas le ballon et écarte à son tour. Au bout, c'est un Sevu Reece sans défenseur qui va inscrire l'essai de l'été. Mais, la passe entre Smith et Retallick est jugé en avant et l'essai est annulé. Celui qui a effectué son 100e match avec les Blacks (9e joueur le plus capé de la sélection, à égalité avec Mils Muliana) tergiverse trop sur sa décision. On aurait pu avoir un essai 100 % All Blacks.