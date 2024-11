Vers une délocalisation dépaysante d'un match du XV de France face aux All Blacks en 2025 ?

En 2025, les Bleus pourraient affronter les All Blacks… aux États-Unis ! Une idée audacieuse pour promouvoir le rugby avant la Coupe du monde 2031, mais qui suscite des interrogations sportives.

Selon L'Equipe, la Fédération néo-zélandaise envisage de délocaliser un des trois tests contre les Bleus prévus en juillet 2025 sur le sol américain. Une proposition surprenante qui pose une question essentielle : sport ou spectacle ?

Les All Blacks ne sont pas étrangers aux terrains américains. En 2016, ils avaient affronté l’Irlande à Chicago, lors d’un match mémorable marqué par une défaite historique (40-29). Plus récemment, en juillet dernier, ils avaient dominé les Fidji à San Diego avec un score sans appel de 47-5.

Un retour aux États-Unis pour un choc face à la France serait une nouvelle étape dans leur stratégie d’expansion. Côté français, ce ne serait pas une première non plus. Les Bleus ont disputé deux rencontres aux États-Unis en 1991, à Denver et Colorado Springs. Ces matchs restent néanmoins anecdotiques, bien loin de l’exposition qu’aurait un duel face à la mythique équipe néo-zélandaise.

La promotion du rugby en question

Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR), a confirmé l’existence de discussions à ce sujet :

« Ils nous ont effectivement évoqué cette proposition. Nous attendons de voir dans quel cadre et de recevoir une proposition formelle. Nous ne sommes pas forcément favorables d'un point de vue sportif mais réfléchissons à l'intérêt en termes de promotion du rugby aux États-Unis en amont de la Coupe du monde 2031 qui s'y déroulera. Il est donc encore trop tôt pour répondre puisqu'on ne connaît pas le cadre précis à date. »

Pour la Nouvelle-Zélande, jouer aux États-Unis permettrait de capitaliser sur l’engouement croissant pour le rugby en Amérique du Nord, notamment en vue du Mondial 2031. Pour la France, ce pourrait être une opportunité de promouvoir ses talents et de renforcer l’image du XV de France à l’international.

Des réserves sportives bien légitimes

Cependant, un tel déplacement n’est pas sans poser problème. Le décalage horaire, les longs trajets et la préparation perturbée sont autant de facteurs qui pourraient peser sur les performances des joueurs, surtout dans le cadre d’une série de tests aussi prestigieuse.

Selon L'Equipe, Fabien Galthié ne serait pas très chaud. Pour rappel, l'équipe de France affrontera les All Blacks dans les finalistes du Top 14. C'est donc une équipe développement que le staff va concocter comme c'était le cas en Amérique du Sud.

Si l’idée séduit en termes de marketing, rien n’est encore acté. Les deux fédérations doivent se mettre d’accord sur les conditions et le cadre précis de cette éventuelle délocalisation. Une décision qui pourrait bien transformer cette série en un événement unique dans l’histoire du rugby.