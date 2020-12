Une compilation des meilleures mêlées de l'histoire, quoi de mieux pour réchauffer les coeurs pendant les fêtes ? [VIDÉO]

Dans un montage publié juste avant Noël, World Rugby a régalé les puristes en réunissant des images des meilleures mêlées de l'histoire des coupes du Monde.

En cette période de fêtes et ce froid ballant, il est important de se maintenir à température autant que de soutenir les personnes les plus démunies. Et pour réchauffer les coeurs, quoi de mieux qu'une compilation des meilleures mêlées de l'histoire des coupes du Monde ? C'est en tous cas ce que propose World Rugby à travers un best-of de plus de 5 minutes qui, croyez-nous, vaut le détour.

Du récital d'Andrew Sheridan face au pack australien en quart de finale 2007, à la démonstration de force du 8 de devant sud-af en finale de CDM l'an dernier, en passant par la traversée sans permis de la mêlée des Baby Blacks par Gros et Bamba en 2018, tout y passe. Des moments souvent forts, parfois mémorables, mais toujours liés d'un alliage d'extrême force et technicité. Voilà qui devrait faire on ne peut plus plaisir aux puristes.