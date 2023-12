Un Marathon de Soutien : L'Union du Rugby et du Gaming pour Maxime contre la Leucémie

Maxime, supporter du Stade Rochelais, lutte contre la Leucémie. Ce week-end du 15 au 17 décembre aura lieu le Krakython, une levée de fonds sur Twitch.

Nous, les rugbymen, aimons bien parler de combat et de courage. Et si je vous écris aujourd’hui, c’est pour parler d’un ami, d’un frère du rugby, qui mène un combat avec la plus grande hargne qui m’a été donné de voir : le combat contre sa leucémie.

Maxime est un rugbyman pas comme les autres. Son parcours commence en octobre 1996 dans une petite ville, mais qui est grande par son stade, La Rochelle. C’est dans cette même ville qu'il foula le pré pour la première fois, dans l’école de rugby du Stade Rochelais. Il a continué jusqu’en 2009, dates auxquelles il a fait une pause dans sa pratique du rugby pour se concentrer sur l’école et sa deuxième passion sportive, le judo. Malgré une pause dans la pratique, Maxime ne restera jamais trop éloigné du ballon ovale, suivant de manière ardue le Stade Rochelais et le XV de France.

En 2020, après quelques années difficiles sur le plan personnel et professionnel, Maxime songea à rechausser les crampons. Mais début 2021, le spectre de la maladie commença à faire son apparition. Une angine qui ne guérit pas, une prise de sang et un passage aux urgences permet de poser le diagnostic : une leucémie, myéloïde aiguë, une forme très agressive de la maladie.

Mais Maxime décida de ne pas se laisser abattre et commença à se battre comme jamais, il l’avait fait, avec un courage, un sang-froid et une détermination à toute épreuve. Après un premier lot de chimio, la maladie n’avait pas reculé. Un second lot de cycles et une greffe furent alors tentés, ce qui lui permit d’être en rémission et de pouvoir reprendre une vie normale… Et le Rugby.

En effet, le Stade Rochelais dispose d’une équipe de rugby santé qui pratique le touch, mais avec des règles et un rythme adapté aux pathologies de chacun. Cette action permet à des gens touchés directement ou indirectement par la maladie de retrouver une pratique du sport dans un environnement favorable et surtout dans un effectif accueillant, bienveillant et solidaire dans le combat, qu’il soit personnel face à la maladie ou collectif sur le pré.

C’est en septembre 2022 que Maxime intégra ce collectif, et la pratique l’aida à se remettre physiquement (on connaît l’importance de l’activité physique dans la prise en charge de certaines maladies) mais surtout mentalement, une bulle d’oxygène le temps d’un entraînement hebdomadaire qui lui procure une motivation supplémentaire dans la vie.

Mais la maladie est sournoise, et malgré une quantité de traitement inimaginable, une greffe, elle réapparut début 2023 et sans laisser de possibilité de traitement curatif à Maxime. Malgré cette lourde nouvelle, il fit le choix de ne pas arrêter son combat et continua encore aujourd’hui à se battre et à explorer de nouvelles pistes de traitement.

Rugbystiquement, Maxime continue la pratique du touch. En parallèle, il a l’occasion de rendre visite régulièrement à l’effectif professionnel du Stade Rochelais où il est souvent cité en exemple par Ronan O'Gara et à commencer à assister le staff des équipes U18 féminines dans les entraînements et la préparation de leurs matchs.

Credit photo : Marine Lapierre

C’est dans le cadre de ce combat que nous avons décidé d’accompagner Maxime en créant, nos amis et moi, une association qui s’appelle Kakython pour répondre à deux besoins :

Redonner le sourire à Maxime en lui proposant, le temps d’un week-end non-stop de plonger dans le gaming, une de ses autres passions, en participant à un marathon caritatif sur Twitch. C’est pour rendre honneur à Maxime que l’événement et l’association s’appellent le Krakython, contraction de Krakeunz, son pseudonyme sur le net et les jeux vidéos , et du mot marathon.

Lutter contre la maladie, en dédiant ce marathon caritatif à une association, la Fédération Leucémie Espoir, association qui finance des projets de recherche contre la maladie et propose de l’aide aux malades et à leur famille.

Cet événement a lieu chaque année depuis 2021 et nous avons la volonté d’intégrer de plus en plus la partie rugbystique de notre amitié, en plus d’être tous fans voire abonnées du stade rochelais, nous avons pour certains une pratique occasionnelle ou régulière (je suis moi-même licencié au Rugby Club Herbretais) nous commençons à mettre en place des actions pour mieux intégrer le rugby à l’événement.

Credit photo : Marine Lapierre

C’est dans ce cadre que cette année, en parallèle de notre levée de fonds sur Twitch, nous vous permettons de gagner un maillot ou un ballon dédicacé du Stade Rochelais en participant à notre récolte de dons.

Si vous voulez tenter de gagner le ballon ou le maillot dédicacé (et donner, tout don est défiscalisable à hauteur de 66%), je vous donne rendez-vous ici. Si vous voulez nous voir jouer aux jeux vidéo (et pas que) aux jeux vidéo dans la bonne humeur, vous avez rendez-vous ici. Enfin, si vous voulez en apprendre plus : Fédération Leucémie Espoir et le Krakython.

Merci beaucoup au Rugbynistère de nous laisser parler de notre action, je vous remercie d’avoir pris le temps de lire l’histoire de Maxime et Le Stade Rochelais pour le traitement qu’ils offrent à Maxime, la Fédération Leucémie Espoirs pour leur confiance et surtout, je te remercie pour l’exemple de courage et de combativité que tu es au quotidien pour ton entourage.