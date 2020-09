Premiership - A 22 ans, Levi Davis fait son coming out bisexuel

Levi Davis, ancien de joueur a fait son coming out chez The mail on Sunday. Ce n'est que la deuxième fois après celui du gallois Gareth Thomas.

C’est une première pour un joueur en activité, Levi Davis âgé de 22 ans a révélé au grand jour sa bisexualité. Il l’a d’abord fait dans le groupe WhatsApp de son ancienne équipe de Bath : "Salut les gars. Je veux juste vous dire quelque chose qui me bouffe de l'intérieur depuis quatre ans. Je veux être franc et honnête avec vous, comme ami et comme partenaire. Je suis bisexuel. Je le sais depuis mes 18 ans".

Il était inquiet de la réaction de ses partenaires, mais les retours positifs l’ont poussé à révéler son orientation sexuelle au grand public en déclarant "Je ne sais pas encore où je vais, mais en parlant aujourd'hui, je me donne la possibilité de marcher main dans la main avec qui je veux et ça n'aura plus aucune importance car tout est sur la table désormais". Avant cela, le jeune britannique a traversé des moments difficiles. Sa santé et son comportement se sont détériorés, il était traversé par "une forme de honte car je pensais, et je le pense toujours, que je n'étais pas normal'.

C’est le premier joueur a révélé sa bisexualité durant sa carrière. Avant lui, Gareth Thomas avait fait son coming out en 2009, une fois sa carrière terminée. Il a aussi décidé d’assumer son orientation pour montrer aux gens que "cacher qui vous êtes peut vous tuer".