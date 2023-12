Ultime Chance pour le Rêve Olympique à Monaco : Qui Saisira les Deux Derniers Tickets pour Paris 2024 ?

World Rugby nous apprend que le tournoi de repêchage de rugby à sept pour les Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu à Monaco du 21 au 23 juin 2024.

Mais si la France et l'Australie sont déjà qualifiées pour l'événement planétaire, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour rappel, 11 équipes masculines et 11 équipes féminines ont déjà assuré leur place à Paris par le biais du circuit mondial et des compétitions de qualification régionales.

Il ne reste cependant que deux tickets pour Paris ! World Rugby nous apprend ce vendredi que le tournoi de repêchage de rugby à sept pour les Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu à Monaco du 21 au 23 juin 2024. Le Stade Louis II avait déjà accueilli les épreuves finales de qualification avant les JO de Rio 2016 et de Tokyo 2020.

Crédit image : World Rugby

12 équipes masculines et 12 équipes féminines sont conviés, mais la tâche s'annonce particulièrement compliquée dans le tournoi masculin. En effet, l'Afrique du Sud a raté la qualification automatique l'an passé en terminant à la 7e place du circuit mondial. Les Blitzboks vont donc figure de favoris, eux qui ont récemment remporté la première étape de la saison 2024 à Dubai.

Mais tout est possible à 7 et les autres nations entendent bien jouer crânement leur chance. On pense notamment à l'Espagne, au Canada encore à la Grande-Bretagne. Le Brésil, le Chili, la Chine, Hongkong China, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Tonga et l'Ouganda sont aussi en lice.

Les Jeux olympiques sont le plus grand événement multisports au monde et une tribune sans pareille pour les joueuses et joueurs de rugby, qui peuvent ainsi partager avec d'autres athlètes incroyables venus du monde entier. La chance de pouvoir représenter son pays pour une médaille olympique est incroyablement précieuse et je suis convaincu que nous assisterons à un rugby de classe mondiale intense et passionné à Monaco, alors que les équipes se disputeront les places de qualification finale tant convoitées pour réaliser leurs rêves olympiques. (Bill Beaumont, président de World Rugby)

Côté féminin, ce sera plus ouvert que jamais avec l'Argentine, la Chine, la Tchéquie, Hongkong China, le Kenya, la Jamaïque, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Pologne, les Samoa et l'Ouganda.

Notez que le rugby à sept sera le premier sport à donner le coup d'envoi des Jeux olympiques à Paris le 24 juillet 2024 sur la pelouse du Stade de France avec le tournoi masculin. Et ce, bien avant la cérémonie d'ouverture. Les JO se dérouleront en effet du 26 juillet au 11 août. Le tournoi féminin se tiendra du 28 au 30 juillet.