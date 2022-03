France Rugby. Comment la Voix du XV récompense les meilleurs supporters du XV de France ?

En vue du match contre l'Angleterre dans le Tournoi des Six Nations, France Rugby recherche les XV meilleurs supporters des Bleus pour les encourager pendant 80 minutes.

Oyez, oyez supporters de l'équipe de France ! Préparez les pastilles pour la gorge. En vue du match des Bleus face à l'Angleterre le 26 mars au Stade de France, France Rugby recherche les XV meilleurs supporters français capables de soutenir les Tricolores pendant 80 minutes. Voire plus avec d'éventuels arrêts de jeu sans compter le tour d'honneur des hommes de Galthié. Vous avez des cordes vocales en adamantium ? Vous êtes passionnés par le XV de France et connaissez le poids et la taille des joueurs par coeur ? Vous connaissez des dizaines de chants ? Surtout, vous êtes disponible le 19 mars 2022 de 14h à minuit ? Postulez dès à présent pour tenter de remporter vos billets pour le Crunch ainsi que le transport et l'hébergement pour le match !



Tentez de gagner vos places pour France - Angleterre !

Une occasion unique d'assister à l'éventuelle victoire de la France dans le Tournoi des Six Nations. Mais aussi au premier Grand Chelem tricolore depuis 2010 ! Tout le monde peut tenter sa chance et c'est le XV de France qui choisira les quinze heureux élus. Si vous pensez avoir le profil idéal, rendez-vous sur lavoixduxv.ffr.fr pour donner la raison qui fait de vous le supporter n°1 du XV de France et qui poussera le jury à vous sélectionner. Ainsi que le chant que vous lanceriez en premier au stade pour soutenir le XV de France. Pour rappel, le Stade de France sera complet pour ce dernier match du Tournoi 2022.



