Trois choses à savoir sur ce week-end pour briller à la machine à café

Le lundi, c'est la reprise du travail et si tu as la chance d'avoir une machine à café, tu as une occasion de briller devant tes collègues.

Le lundi c'est cafew caranaval. Le lundi est également le jour après le week-end et il faut pour ça, se lever après un 3 mi-temps souvent compliquées. Alors la machine à café est celle qui travaille le plus et qui entend le plus de bêtises également. Pour cela, nous vous aidons à passer pour un génie du rugby avec tes collègues qui ne savent même pas que le Top 14 a repris. Voici les 3 choses du week-end à savoir pour briller en société, et à la machine à café.

Kolbe, Kolbe, Kolbe

La période d'essai est souvent à double tranchant dans les entreprises et Toulouse ferait mentir Bashung et Tauzin à propos de la crise. Lucas Tauzin, ailier du Stade Toulousain n'a pas connu les joies du premier match à domicile avec son équipe. Toulouse s'est d'ailleurs illustré en battant La Rochelle au bout d'un match à suspens. Seul suspens qui n'en est plus un : Cheslin Kolbe. L'ailier ne cesse de monter en puissance depuis sa naissance. L'une des seules choses qui peut le stopper est un terrain en pente, rempli de pièges à loup. Le Stade démarre donc sa saison de bonne manière avec un bonus défensif à Clermont et une victoire à domicile.

Ce que tu peux dire : "Tu as vu, ils ont sorti Tauzin du groupe mais Kolbe il est vraiment au-dessus".

Sekou Macalou a marqué

C'est une malchance d'être beau au pays des aveugles et Sekou Macalou est bon au pays des pick and go. Tu peux retracer son historique de rugbyman et affirmer entre deux kawa qu'il jouait ailier, il fut un temps. Ce week-end, il était associé avec Matera et Kremer, de quoi rentrer en boîte en tapant sur l'épaule du videur. Avec un essai et 61 mètres parcourus balle en main, il a été encore important dans le système de jeu parisien. Pendant ce temps, Fabien Galthié est allé voir un match de Promotion Honneur Île-de-France.

Ce que tu peux dire : "Je ne comprends pas qu'ils ne prennent pas Sekou Macalou en équipe de France de rugby, foot, basket ou même handball".

Plus de 100 matchs reportés

Ce week-end, les championnats de Fédérales et Nationale reprenaient, mais pas complètement. Si depuis 6 mois, les supporters attendaient avec impatience un retour au bord des talanquères, les choses ne se sont pas passés comme prévu. L'épidémie de COVID a fortement impacté le rugby et ce sont plus de 100 matchs qui ont été reportés lors de cette première journée.

Ce que tu peux dire : "100 matchs reportés, et même pas celui de mon cousin en 4e série".