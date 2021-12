TRANSFERTS. Et si les All Blacks Jordie Barrett et Will Jordan s'engageaient à XIII et en MLR ?

Pour le podcast NZ 'What A Lad', Barrett et Jordan ont avoué leur grand attrait pour d'autres championnat, sans que cela n'engage à rien. Pour l'instant...

Ces dernières années, il n'est désormais plus rare de voir des All Blacks tenter des piges à l'étranger afin de découvrir de nouvelles expériences, remplir leur porte-monnaie mais également ménager quelque peu leur corps. C'est pour cela que le Japon a désormais tant la cote ; offrant à qui le souhaite un championnat court et relativement moins physique et plus aéré que ce que propose l'Europe, par exemple. Le dernier en date ? Damian McKenzie, qui, pas vraiment dans les petits papiers de Foster au pays, à décidé de s'en aller vers celui du Soleil levant... pour une durée indéterminée, néanmoins.

Mais dans son sillage et avec ces spécificités que peut octroyer à ses meilleurs éléments la fédération néo-zélandaise, d'autres jeunes "stars" locales pourrait bientôt emboîter le pas de DMac. Mais pas forcément pour aller en Asie. Pour l'arrière attitré des hommes en noir Jordie Barrett, l'idée pourrait même être de changer de discipline. "Pour être honnête, à chaque intersaison ou chaque fois que je suis assis là à regarder un match de rugby league, je pense ... J'adorerais aller là-bas et jouer en ligue, juste pour une saison", a déclaré le petit frère de Beauden pour le podcast What A Lad. Alors le maître à jouer des Hurricanes prendra-t-il la direction de la NRL ? «Je ne suis pas sûr de la position à laquelle je jouerais, mais j'adorerais aller là-bas et tenter ma chance, qui sait ?", a-t-il poursuit.

De son côté et bien que ce ne soit pas forcément d'actualité, la nouvelle pépite Will Jordan a elle fait part de son intérêt pour le championnat américain. " A un moment donné (de ma carrière), j'aurais probablement envie d'aller explorer les Etats-Unis, ou même le Japon ou l'Europe." Selon lui, la MLR sera encore bien plus attrative lorsqu'elle aura terminé ses balbutiements et si elle parvient à emboîter le pas à la manière de faire des autres sports US : "La quantité de sport et la façon dont ils le font, tous les divertissements et tout est plutôt cool. Donc si vous avez l'opportunité de vous y plonger, dirigez-vous vers ce ui se fait en NBA et en NFL et ce genre de chose serait épique. Une chose est sûre, les All Blacks et leur pléiade de talents n'ont pas fini de donner le tourni aux clubs des 4 coins du monde...