Transferts. Après George North, Provence Rugby (Pro D2) pourrait signer une nouvelle star internationale !

Alors que Provence Rugby (Pro D2) a déjà annoncé la venue d’internationaux, George North et Jules Plisson, Courtney Lawes serait également sur les tablettes.

Provence Rugby a des ambitions et le fait savoir. Selon le Midi Olympique, l’actuel pensionnaire de Pro D2 souhaiterait signer l’international anglais Courtney Lawes (110 sélections). L’avant polyvalent serait en discussion pour rejoindre le club dès la saison prochaine. Le joueur aurait même déjà visité les installations du club. Il aurait rencontré les membres du staff de Provence Rugby.

La venue de l’Anglais permettrait de compenser de nombreux départs en troisième ligne la saison prochaine pour Provence Rugby. De plus, l’expérience internationale de Courtney Lawes et son excellence aux plaquages serait un plus non négligeable pour n’importe quelle équipe du monde.

Dans la balance, un contrat d’une ou deux saisons est évoqué pour le joueur de 35 ans. Cependant, d’autres formations du Championnat de France seraient par ailleurs dans la course à sa signature. Fut un temps, le RCT était évoqué, mais le club varois a rapidement démenti. Le média The Rugby Paper confiait que le Racing 92 aimerait aussi s’attacher les services du joueur.

Un effectif international

Si Provence Rugby arrive à conclure cette signature, le club pourra rajouter le flanker ou deuxième ligne anglais à sa liste d’internationaux prêt à débarquer dans le Sud. En clair, l’iconique Gallois George North (121 sélections) a déjà signé son contrat avec le club au rameau d’olivier. Le pilier international Tomas Francis (75 sélections) est, lui, déjà au club depuis cet été.

En dehors des recrues étrangères, Provence Rugby a aussi recruté le demi d’ouverture Jules Plisson (19 sélections) pour la saison prochaine. Une réunion assez cocasse pourrait alors avoir lieu. En effet, l’une des actions les plus iconiques de l’Anglais est un plaquage dévastateur sur l’ouvreur français, lors d’Angleterre - France en 2015.

Provence Rugby, la cour des grands

Actuellement, Provence Rugby est 3e de Pro D2 à la mi-saison. S’ils viennent de subir un impressionnant revers de la part du FC Grenoble, il n’en reste pas moins que les hommes de Jacques Delmas réalisent un super début de saison. Ils sont invaincus à domicile et ont signé quelques résultats de prestige à l’extérieur cette saison avec une victoire à Vannes et un nul à Colomiers, par exemple.

Si rien n’assure que Provence Rugby soit en Top 14 l’an prochain, il est néanmoins sûr que le club se donne les moyens d’y prétendre sérieusement. Par ailleurs, le classement de Pro D2, puis les phases finales ne font preuve d’aucune pitié. Moins de 10 points différencie l’écurie provençale du 7e, le CA Brive.

