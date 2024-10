TRANSFERT. Un solide Briviste (et meilleur marqueur de ProD2) désiré par 5 clubs de Top 14

Grâce à ses grosses performances depuis le début de la saison, Lucas Da Silva serait pisté par de nombreux clubs de Top 14.

Après 8 journées de ProD2, le CA Brive confirme pour l’instant son statut d’ogre affiché de la division, en pointant à la 2ème place au classement.

Et ce notamment grâce à des cadres qui tiennent leur rang, le renfort de gros éléments et l’evolution de certains jeunes prometteurs. Ainsi, il est peu ou prou acté que le capitaine Léo Carbonneau rejoindra la banlieue parisienne et le Racing 92 la saison prochaine.

Dans le même sens, Rugby Information révèle en ce début de semaine que le CAB pourrait se faire piquer un autre élément important.

En ce début de saison, le talonneur Lucas Da Silva cartonne en effet sous le maillot des Coujoux et a déjà inscrit 7 essais en 8 matchs. Si la plupart furent sur ballon porté, le barbu de bientôt 27 ans semble néanmoins avoir franchi un cap à l’intersaison.

Titulaire lors de tous les matchs de Brive jusqu’ici, l’ancien parisien s’affirme probablement comme le meilleur joueur à son poste sur les 2 premiers mois de compétition. Ce qui attire la convoitise de clubs de Top 14, dont Castres, Lyon, Perpignan ou encore Clermont.

Logique puisque ces clubs, qui chercheront à remplacer un de leur talonneur l’été prochain, ont désormais l’assurance que Da Silva est une option crédible en Top 14. Une belle marque de reconnaissance pour celui qui fut longtemps un 2ème voire 3ème choix au Stade Français.

Mais Brive, qui a permis de faire évoluer le garçon formé à Courbevoie, ne compte pas le lâcher non plus. D’autant plus qu’avec ses ambitions prochaines et ses moyens financiers, le club a des arguments pour convaincre ses meilleurs joueurs de rester. Dès lors, affaire à suivre…