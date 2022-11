TRANSFERT. Un 3/4 bayonnais de 24 ans s’engage en Super Rugby !

C’est le genre d’info transfert qui sort du moule habituel, pour dire le moins. Assez rare d’ailleurs pour être relevée. L’an passé il y eut bien Pablo Matera qui quitta le Stade Français pour rejoindre les Crusaders et aller découvrir de quel bois se chauffait le rugby à Christchurch. Mais voir des Argentins de notre championnat le quitter n’a déjà rien de bien usuel, alors lorsque c’est pour rejoindre le Super Rugby et la Nouvelle-Zélande, cela en devient carrément singulier.

TRANSFERT. Top 14. Pablo Matera (Stade Français) jouera une saison en Super RugbyC’est pourtant le choix qu’a fait un jeune argentin de l’Aviron Bayonnais. Ce mardi, les Highlanders de Dunedin n’étaient pas peu fiers d’annoncer la signature du polyvalent Martin Bogado pour les 2 prochaines éditions du Super Rugby. Ailier ou arrière au gabarit généreux (1m91 pour 97kg), l’ancien joueur des Jaguares XV (Superliga Americana) est connu pour ses qualités ballon en main, mais également pour avoir un jeu au pied intéressant et être très à l’aise dans les duels aériens. D’après ses dires dans un communiqué, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles la franchise d’Aaron Smith aurait jeté son dévolu son lui, afin d’apporter autre chose à son triangle arrière.



Introducing our newest signing all the way from Argentina, Martin Bogado! 🇦🇷

Bogado is a physical outside back and at 1.91m and 97kg, he has the size and pace to cause opposition's defence all sorts of problems.

Read more below ⬇️https://t.co/Fe7sXrDRMR pic.twitter.com/NFMSdj441y