TRANSFERT. TOP 14. Le Racing 92 étoffe grandement son staff avec la venue de Frédéric Michalak !

C'est un gros coup que vient de signer le Racing 92 ! Quelques semaines après avoir enrôlé Stuart Lancaster, le club parisien continue son marché, et affiche déjà de grandes ambitions !

Un renfort de choix pour le Racing 92

Jeune retraité, Frédéric Michalak a toujours affiché ses intentions d'entraîner une équipe au plus haut niveau, et à multiplier les expériences dans les quatre coins du monde. Depuis son arrêt du rugby professionnel en 2018, l'ancien ouvreur du 15 de France à d'abord fait quelques apparitions sur Canal +, avant de se lancer dans une nouvelle expérience, à 7 cette fois. En effet, en 2019, il crée le Monaco Rugby Sevens, une association de rugby professionnel à 7, et devient manager de cette équipe jusqu'en 2021. Ensuite, il rejoint le staff du club australien de rugby à 13, les Sydney Roosters, avec qui il "donne un coup de main" durant quelques mois. Durant cette expérience en Australie, il en avait aussi profité pour aller rendre visite à l'équipe de France, présente dans le pays des Wallabies pour une tournée estivale. Puis, depuis la saison 2021-2022, Michalak est consultant au RC Toulon, en charge du développement individuel des joueurs. Cependant, selon Midi Olympique, la carrière d'entraîneur de l'ancien Toulonnais va prendre une autre ampleur, car ce dernier devrait rejoindre le Racing 92, en remplaçant Rory Teague, en charge de l'attaque du club. Le quadruple vainqueur du Tournoi des 6 Nations rejoint un staff déjà bien garni, avec la présence de Yannick Nyanga et de Dimitri Szarzewski.

RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Un joueur Toulon prêt à poser ses valises à Clermont ?

Un défi de taille

Bien que Frédéric Michalak possède une grande expérience du très haut niveau, il aura sous sa responsabilité une des meilleures attaques du championnat, si ce n'est la meilleure. Ce dernier devra jongler avec les egos des stars de l'effectif tels que Imhoff, Fickou, Tuisova ou encore Le Garrec. Avec tant d'individualités, le rôle de Michalak sera de rendre tout ce beau monde efficace, au service du collectif. De plus, le Racing 92 n'a toujours pas bouclé son mercato, et le successeur de Finn Russell n'a toujours pas été désigné. Michalak aura sans aucun doute son mot à dire concernant ce feuilleton, bien qu'Antoine Gibert assure l'intérim de façon remarquable. En attendant, la saison n'est pas finie, et l'ancienne coqueluche du rugby français à de quoi anticiper les travaux qui l'attendent.

TRANSFERT. Un diamant sud-africain en passe de débarquer en Top 14 ?