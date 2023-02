TRANSFERT. Un diamant sud-africain en passe de débarquer en Top 14 ?

Ebenezer Tshimanga, ailier sud-af de 21 ans, pourrait débarquer à Pau en vue de la saison prochaine. Attention, phénomène annoncé.

La semaine passée, nous vous parlions de l'intérêt du LOU pour l'un des plus grands talents sud-africains au poste d'ailier. Là, le supersonique Thaakir Abrahams devrait bel et bien débarquer à Gerland la saison prochaine, selon les informations du Midi Olympique notamment. Mais le club rouge et noir n'est pas le seul à lorgner des cracks de demain pour dynamiter ses extérieurs. La Section Paloise voulait d'ailleurs le Portugais Rodrigo Marta, qui s'est engagé à Colomiers. Elle pourrait finalement attirer Ebenezer Tshimanga dans ses filets. Lui ? Il a beau être un inconnu, il est décrit par les observateurs locaux comme un immense talent.

Forcément, certains le comparent déjà à Cheslin Kolbe, comme tous les ailiers sud-africains plutôt véloces. Pourtant, il n'est physiquement pas l'exact clone du Toulonnais (1m88 pour 104kg) mais plus proche d'un Caleb Clarke, par exemple. Reste que son athlétisme hors du commun lui vaut cette comparaison. Et que selon les informations de L'Equipe, la mise à l'essai de celui qui a 3 matchs de Currie Cup dans les jambes aurait été très concluante. Il devient donc très probable que Ebenezer Tshimanga foule les pelouses du Top 14 l'an prochain.