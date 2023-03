TRANSFERT. TOP 14. Le gros coup de l’UBB qui s’offre le 3ème ligne des Wallabies Pete Samu

Pete Samu, 32 capes avec les Wallabies, se serait engagé avec l'UBB. Qui décidément, est entrain de réaliser un mercato XXL.

C’est ce qu’on appelle une recrue de choix ! Après une longue prospection sur le marché des transferts, l’UBB aurait trouvé son (autre) nouveau venu de calibre international en 3ème ligne. Après le Japonais Tevita Tatafu, le club girondin aurait trouvé un accord avec l’Australien Pete Samu, selon le Midi Olympique. Le joueur des Brumbies se serait engagé pour 2 ans dans l’Hexagone et devrait débarquer à l’issue du Mondial en France, auquel il devrait prendre part.



Samu, 31 ans, compte 32 sélections avec les Wallabies. Connu pour sa capacité à couvrir tous les postes de la 3ème ligne et son explosivité, il est l’un des flankers les plus redoutables du Super Rugby, en témoignent ses 22 essais dans la compétition. Entre sa puissance et sa faculté à plaquer et gratter, nul doute qu’il apportera beaucoup à l’équipe bordelaise. Qui est en train de réaliser à coup sûr le recrutement le plus impressionnant du championnat en vue de la saison prochaine…

