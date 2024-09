TRANSFERT. TOP 14. Joris Jurand dans le viseur du Leinster ? Cullen répond aux rumeurs

Le coach du Leinster, Leo Cullen, a rapidement coupé court aux rumeurs concernant Joris Jurand. L'ailier français n'est pas sur leur radar, malgré un mercato estival déjà bien garni.

Le suspense n’aura pas duré longtemps. Le coach du Leinster, Leo Cullen, a rapidement éteint la rumeur autour d’un éventuel recrutement de l'ailier français Joris Jurand.

Malgré les spéculations lancées en début de semaine dans les médias hexagonaux, le technicien irlandais a été clair : le Clermontois ne figure pas dans les plans du Leinster pour la saison prochaine.

Il est vrai que la province de Dublin ne cesse d’impressionner sur le marché des transferts. Après avoir déjà signé Rabah Slimani, le pilier droit de Clermont, et annoncé l’arrivée en janvier 2025 de Jordie Barrett, le polyvalent All Black, le Leinster continue d’étoffer son effectif pour viser les sommets.

Cependant, Joris Jurand, l’ailier de 28 ans, ne sera pas de la partie. « Je suis toujours à la recherche de bons éléments, mais pas ce joueur », a affirmé Cullen lors d'une conférence de presse. Une déclaration qui coupe court aux rumeurs et permet aux supporters de se concentrer sur les recrues confirmées.

Avec Slimani, Snyman et bientôt Barrett, les ambitions du Leinster sont claires : mettre fin à la malédiction des finales perdues en Champions Cup. Les trois dernières tentatives se sont soldées par des échecs amers pour les hommes de Cullen, qui n'ont plus soulevé le moindre trophée européen depuis 2018.

La pression est donc palpable. D’autant plus que l’équipe, remplie d’internationaux irlandais et de jeunes talents, n’a pas non plus goûté au succès dans l’United Rugby Championship depuis 2021, enchaînant trois défaites en demi-finale.

Mais avec ce recrutement, l'espoir renaît à Dublin. Les fans attendent avec impatience de voir ce que cette équipe pourra accomplir. La route vers les sommets est tracée (comme chaque année), reste à savoir si Cullen et ses hommes sauront enfin concrétiser.