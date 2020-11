TRANSFERT - Top 14 - Azam, Tauleigne voire Hamadache à Montpellier ?

Très actif sur le marché des transferts, Montpellier devrait accueillir Olivier Azam mais aussi deux joueurs de plus dans son paquet d'avants l'an prochain.

RMC rapporte l'arrivée très prochaine d'Olivier Azam dans le staff de Montpellier. Après huit journées mais seulement cinq matchs joués, le MHR pointe à la 10e place du Top 14 avec deux succès au compteur. Les Héraultais ont décroché quatre bonus, ce qui leur permet d'avoir 12 points, mais les performances de l'équipe ne sont pas à la hauteur des attentes. Azam va apporter son expertise en mêlée mais il ne va pas remplacer le coach des avants Pierre-Philippe Lafond selon RMC. Passé par Toulon, Lyon et Oyonnax, le technicien tricolore n'avait plus entraîné en France depuis son départ du Stade Français en 2018. Il avait ensuite apporté ses conseils aux moins de 20 ans anglais ainsi qu'à la province galloise des Dragons de Newport.



Selon la durée de son contrat, il aura sous ses ordres Marco Tauleigne. Le 3e ligne international va quitter l'UBB pour Montpellier où il viendra compenser le départ de l'Australien Caleb Timu. Un autre avant est dans le viseur du MHR selon la République des Pyrénées : le pilier droit de Pau Malik Hamadache. Celui qui avait représenté la France en 2017 face aux All Blacks lors d'un match non-officiel pourrait signer pour une saison plus une en option. Montpellier est particulièrement actif sur le marché des transferts puisqu'on annonce aussi l'ailier fidjien de Toulon Masivesi Dakuwaqa. Un accord aurait été trouvé selon RMC.