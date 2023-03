TRANSFERT. TOP 14. Un autre gaillard du Stade Toulousain s’engage à Toulon

Yannick Youyoutte se serait engagé au RCT. Une belle prise de plus des Toulonnais, qui aiment aller piocher dans l’effectif toulousain.

D’après L’Equipe, la rumeur qui courrait depuis quelque temps maintenant devrait se transformer en information. Le média croit en effet savoir que Yannick Youyoutte s’est engagé avec le RCT pour les saisons à venir. Une belle recrue pour l’actuel 7ème du Top 14, qui devait compenser les départs notamment des 2èmes lignes Sitaleki Timani ou Adrien Warion, à un poste où il ne dispose pas d’un vivier très important. Solide (1m97 pour 120kg), mobile, jeune, JIFF et polyvalent, le Guadeloupéen devrait être en mesure de se faire une place sous le soleil à Mayol, et pourrait enfin avoir l’occasion de devenir un titulaire en club, chose qu’il n’était pas en Haute-Garonne.

TRANSFERT. TOP 14. Selevasio Tolofua (Toulouse) en route vers ToulonToulouse, un club chez qui Toulon aime aller piocher cette saison : alors que Selevasio Tolofua rejoindra lui aussi la Rade l’été prochain, vous n’êtes pas sans savoir que le club varois s’est également renseigné sur le cas Melvyn Jaminet. Si son président Didier Lacroix a rappelé que son contrat le liait au Stade Toulousain jusqu’en 2025, Toulon serait prêt à payer des indemnités et le joueur, lui, ne serait pas insensible à l’idée de doubler pratiquement son salaire et de rejoindre sa Rade natale. Affaire à suivre…

TOP 14. Jaminet à Toulon ? Didier Lacroix se charge personnellement d'y répondre !