TRANSFERT. TOP 14. Après Belleau, au tour de Louis Carbonel (RCT) d'être pisté par Clermont

En quête d'un ouvreur de haut niveau, l'ASM a visiblement décidé d'aller faire son marché du côté de Toulon...

Décidemment, l'ASM aime l'odeur des marchés varois. Alors qu'il est fort probable que Camille Lopez quitte l'Auvergne à la fin de la saison, Clermont s'est donc lancé - depuis de nombreuses semaines - à la recherche d'un ouvreur du même calibre pour la saison prochaine. Et si Anthony Belleau (25 ans, 12 sélections) serait le choix numéro 1 des dirigeants jaunes et bleus (qu'il a d'ailleurs rencontrés), aucun accord n'a encore été donné, ni signé, de la part du natif de Montflanquin.

Alors, histoire de ne pas se retrouver bredouille si le dossier venait à ne pas aboutir, ces derniers auraient également activé leurs contacts avec un autre jeune ouvreur du RCT : Louis Carbonel. L'enfant du club (22 ans) vit en effet une situation assez difficile ces derniers temps puisqu'il a été relégué sur le banc des remplaçants, derrière Belleau justement. L'arrivée de Franck Azéma pourrait le relancer mais Clermont, qui connaît sa position, a bel et bien activé sa piste, selon nos confrères du Midi Olympique. L'affaire serait belle mais des choses s'y opposent et non des moindres : déjà, le contrat de "Carbo" court jusqu'en 2024 ; ensuite, on voit mal l'ouvreur aux 3 sélections quitter son "chez lui" aujourd'hui, si jeune et alors que le club a besoin de garçons comme lui pour préparer son avenir.

L'affaire finira-t-elle quand même par se faire ? C'est très peu probable, mais difficile d'affirmer quoi que ce soir pour l'heure. Toujours est-il que toujours selon le Midol, l'ASM aurait également songé à l'ouvreur italien des Harlequins Tommaso Allan, qui depuis cette année, est la doublure de la pépite anglaise Marcus Smith, chez le champion d'Angleterre...