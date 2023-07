TRANSFERT. Marko Gazzotti à Bordeaux, c'est officiel !

Hier, nous apprenons par le biais de Rugbyrama que le meilleur joueur du championnat du monde U20, était approché de près par l'UBB. Aujourd'hui, le jeune Gazzotti est bien Bordelais !

Un contrat jusqu'en 2027 !

L'UBB continue son ambitieux mercato en signant un grand espoir du rugby français ! La pépite de Grenoble rejoint donc immédiatement Bordeaux, alors que son contrat venait à terme l'année prochaine avec son club actuel. Le solide troisième ligne (1m92, 110kg), va alors très certainement découvrir le Top 14, lui qui a explosé aux yeux de tous lors de la Coupe du monde u20. Ce dernier a été une des pièces maîtresses de la victoire des Bleuets, et a été élu homme du match de la finale, pour couronner une compétition qu'il a survolée de bout en bout. Physiquement au-dessus de ses adversaires, Marko Gazzotti est également doté d'une intelligence de jeu rare à son poste, et d'une très bonne technique individuelle ! Nul doute que ce garçon va continuer de progresser, pour essayer de s'imposer dans une équipe déjà complète de Bordeaux. En Gironde, le natif d'Aix-les-Bains va retrouver Zaccherie Affane, Nicolas Depoortère et Maël Moustin, ses coéquipiers en U20. Il retrouvera aussi Louis Bielle-Barey, avec qui il avait évolué dans les jeunes catégories de Grenoble.

Avec ce joli coup, Bordeaux va surement conclure sa période des transferts. Pour Grenoble, la nouvelle est mitigée, car seul Pio Maurua assuera en qualité de numéro 8, mais les indemnités de transferts avoisinerait la somme de 500 000€ !