TRANSFERT - Le monument Alun Wyn Jones va-t-il s'envoler pour le Japon ?

Les superlatifs manquent souvent, au moment de qualifier Alun Wyn Jones. Un chiffre va peut-être renforcer sa légende dans les semaines à venir : si le Pays de Galles bat l'Italie et la France, le 2e ligne en sera à son quatrième Grand Chelem. Soit autant que l'Irlande et l'Angleterre réunies, dans le 6 Nations !

A 35 ans, le capitaine des Diables Rouges continue d'écrire les très belles pages d'histoire de sa carrière.

🚨News from the #statcave 🚨



If #Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 beat Italy and France, AWJ will have won as many #SixNations Grand Slams as #England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & #Ireland ☘️ COMBINED (!)



Justin Tipuric says he’s “crazy” and a “mad-head” still, chasing clean sweep No 4#rugby 🏆🏉https://t.co/NHVobkn8N5 pic.twitter.com/xrNT0qSkBH