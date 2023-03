TRANSFERT. Le meilleur sauteur du Top 14 à Clermont pour remplacer Arthur Iturria ?

Esteban Abadie, 3ème ligne du CA Brive serait courtisée par le voisin Clermontois. Le profil du briviste se rapproche grandement de celui d’Arthur Iturria.

Actuellement 3ème ligne au CA Brive, Esteban Abadie se rapprocherait du club rival, l’ASM Clermont, selon Rugbyrama. A 25 ans, il aura la lourde tâche de remplacer l’actuel capitaine de l’ASM, Arthur Iturria qui s’en ira du côté de Bayonne la saison prochaine. Le club managé par Christophe Urios veut se renouveler à ce poste, malgré les possibles prolongations de Fritz Lee et de Peceli Yato.

Formé au Racing 92, Esteban Abadie débarque en Corrèze en 2019, à seulement 21 ans. Après deux saisons compliquées et une grosse blessure aux cervicales en mai 2020 à Lyon, il s’est imposé comme l’un des cadres du groupe. Il est le joueur le plus utilisé par le staff de Brive (Jérémy Davidson et Patrice Collazo) avec 20 titularisations. Pour cause, cette saison il est le meilleur contreur en touche du championnat. Sous contrat avec Brive jusqu’en 2025, les clubs du Top 14 vont s’intéresser à l’une des révélations de la

saison même si Clermont a déjà pris de l’avance.