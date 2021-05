TRANSFERT. L'arrivée de Bautista Delguy à l'USAP confirmée... en cas de montée en TOP 14 !

L'USAP se fait plaisir avec la venue de l'ailier international argentin. Mais pour avoir Delguy, il faudra valider la montée en TOP 14.

Et s'il était là, le gros coup du mercato ? Pour France Bleu Roussillon, Christian Lanta a confirmé la venue de l'international argentin Bautista Delguy la saison prochaine. Invité de l'émission Lundi, c'est rugby, le manager de l'USAP révèle qu'un pré-contrat a été signé "dans le cadre du Top 14." Comprenez que la venue du Puma ne sera validée qu'avec la montée de la formation catalane dans l'élite.

C'est un joueur qui a fait des matchs remarquables avec l'Argentine les deux dernières saisons. Il était de cette fameuse équipe argentine qui a battu les Blacks l'été dernier. C'est un garçon qui est arrivé en joker médical à Bordeaux et qui s'est rapidement imposé avant de se blesser. C'est un ailier de classe quasi mondiale. Il avait envie de rejoindre l'USAP et Jeronimo (De La Fuente) et ça pourrait être la bonne surprise mais pour l'instant ce n'est qu'en cas de remontée en Top 14. - Christian Lanta via France Bleu Roussillon

Auteur de 6 essais en 17 sélections, Delguy est passé par l'équipe nationale de 7 avant de se révéler à XV, sous le maillot des Jaguares. L'ailier avait rejoint la France en cours de saison, en qualité de joker médical de Geoffrey Cros mais s'est lui aussi blessé, arrêtant son compteur girondin à deux réalisations pour sept matchs disputés.

Par ailleurs, l'USAP - qui affronte Oyonnax ce week-end - devrait bientôt communiquer sur la venue d'un pilier droit. Nouveau gros coup en vue ?

