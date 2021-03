TRANSFERT. La vidéo émotion et souvenirs pour la prolongation de Jacquet et Combezou

Le Castres Olympique nous régale avec une vidéo qui sent bon les amis, pour la prolongation de Loïc Jacquet et Thomas Combezou.

Le Castres Olympique nous partage une vidéo qui sent bon l'émotion et les amis. Deux joueurs, au club depuis des années, reviennent sur leurs souvenirs et leurs meilleurs moments sous le maillot castrais. Une discussion autour d'un jeu de cartes, un verre et des paroles qui résonnent dans les têtes des supporters.

Cette vidéo annonce la prolongation de Thomas Combezou, Castrais depuis 2014, et Loïc Jacquet, au club depuis 2016. Les "anciens" du CO seront olympiens jusqu'en 2022 pour le seconde ligne et 2023 pour le centre. "Outre le tire de 2018, où j'avais une grande fierté de passer le bouclier à mon père dans les tribunes, j'avais une grande fierté, c'est le barrage gagné à Toulouse où ils tapent le coup d'envoi. Je me souviens, je suis à la réception, on enclenche un maul et on a pénalité. Franchement, c'est rien, c'est juste une petite phase de jeu. Mais je m'en rappellerai toute ma vie parce que quand on avait fini cette action, j'avais une espèce de force qui était rentrée en nous", se souvient Jacquet.

Les deux joueurs se rappellent du bon vieux temps, avant de se dire qu'il n'est pas complètement terminé :

- Ah, c'était le bon vieux temps...

- Mais bon, après, toi, tu vas arrêter ?

- Ouais, c'est vrai, pourquoi je dis ça moi ? Non, non... J'ai encore envie de jouer moi !