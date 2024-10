TRANSFERT. Entre le Top 14 et le Japon, cet ancien champion toulousain a fait son choix

À 35 ans, Richie Gray quitte l’Écosse pour le Japon. L'international écossais de 79 sélections s'apprête à relever un défi sous les ordres de Steve Hansen et Ian Foster.

C’est officiel ! Richie Gray va découvrir le Japon la saison prochaine. À 35 ans, le vétéran aux 79 sélections sous le maillot du Chardon s’apprête à poser ses valises chez le Toyota Verblitz.

Le club japonais a annoncé la signature de l’international écossais mardi, une arrivée qui pourrait marquer un tournant pour l’équipe de la Japan Rugby League One.

Gray, connu pour sa solidité en touche, retrouvera deux figures emblématiques du rugby mondial : Steve Hansen et Ian Foster.

Les anciens entraîneurs des All Blacks dirigent désormais la formation de Toyota, qui a terminé à la septième place du classement la saison dernière. Avec leur expérience, nul doute qu’ils sauront tirer le meilleur du colosse écossais.

Le Japon continue d'attirer de grands noms

Ce n’est pas la première fois que Gray s’éloigne de l'Ecosse. Il avait déjà joué en France pour Castres et Toulouse, avant de revenir au pays chez les Glasgow Warriors. En quittant à nouveau sa terre natale, il montre une fois de plus son goût pour les nouveaux défis.

Toyota Verblitz cherche clairement à renforcer sa mêlée et son jeu aérien. Gray, avec ses 2m08 et ses 126 kilos, devrait apporter de la puissance et de l’expérience.

Le championnat japonais attire régulièrement de grands noms et Gray en est un nouvel exemple. Le nouveau club de l'Ecossais compte dans son équipe l'ancien All Black Aaron Smith et le double vainqueur de la Coupe du monde Pieter-Steph du Toit.