TRANSFERT. L'HOMME QUI VALAIT PLUS D'UN MILLION D'EUROS A FAIT PEUR AU TOP 14 !

Au total, pas moins de quatre clubs se seraient cassés les dents en tentant de recruter cette star de l'hémisphère sud. Petit indice, c'est un double champion du monde !

Faf de Klerk se fait désirer

Vous l'aurez deviné, ou pas, mais c'est bien du terrible Faf de Klerk que nous parlons ! Le demi de mêlée à la chevelure dorée a fait tourner des têtes durant le mondial, mais également après la compétition.

Si certains sud-africains ont fait le choix de rejoindre des écuries européennes comme Siya Kolisi, Handré Pollard ou encore Trevor Nyakane, d'autres ont préféré s'exiler au Japon. Le pays du soleil levant à de nombreux avantages, notamment, car les saisons sont plutôt courtes, et que les salaires sont les plus élevés du marché.

Ainsi, Faf de Klerk, Willie Le Roux ou encore Kwagga Smith ont rejoint la League One, pour faire une pause, en quelque sorte.

Néanmoins, ce type de joueurs reste convoité, et plus particulièrement par les clubs de Top 14. C'est pour cela que selon les informations du Midi Olympique, nous apprenons que Faf de Klerk a été en contact avec quatre clubs du championnat de France.

Parmi ces derniers, nous retrouvons presque logiquement le RCT, qui raffole des superstars et des champions du monde sud-africains. Ensuite, tout aussi naturellement, le MHR s'est positionné sur le joueur, également friand des Springboks.

Enfin, les deux autres clubs sont l'Aviron Bayonnais, ainsi que Perpignan, qui auraient d'ailleurs été surpris par les prétentions salariales du joueur de 32 ans.

Actuellement en contrat avec les Canon Eagles, Faf de Klerk touche plus d'un million d'euros par saison en League One. Difficile alors de s'aligner, surtout pour un joueur qui est plus proche de la fin que du début de carrière.

Nous ne verrons donc certainement jamais l'acolyte de Kolisi en France, ou du moins dans un club de Top 14.

