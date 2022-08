TRANSFERT. AMATEUR. L'ancien All Black Alex Tulou signe en neuvième division !

L'ancien 3e ligne de Castres, champion de France en 2018, Alex Tulou a signé dans un club de Régionale 2, le Saint Gély Pic Saint Loup Rugby.



Après Bourgoin, Montpellier, Castres, Lyon et Dax, direction le Saint Gély Pic Saint Loup Rugby pour Alex Tulou. L'ancien All Black, champion de France avec le CO en 2018, est la nouvelle recrue de ce club de Régionale 2, soit la neuvième division. Le Néo-Zélandais va surtout apporter son expérience du haut niveau à sa nouvelle équipe et aux joueurs. En effet, il arrive dans le cadre de son DEJEPS pour sa formation d'entraîneur. Il n'est pas prévu qu'il joue pour le moment. Nul doute qu'il aura aussi de savoureuses histoires à leur raconter. L'an passé, Tulou a joué pas moins de 20 matchs avec Dax en Nationale dont 18 comme titulaire, marquant deux essais au passage. Pas question donc pour lui de rentrer au pays. D'autant plus que le Midi Libre nous apprend qu'il est responsable d'une entreprise de maçonnerie sur Montpellier.