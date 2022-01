Tournoi des 6 Nations. Vers une compétition une nouvelle fois à huis-clos ?

Selon The Telegraph, les organisateurs du Tournoi des 6 Nations craignent de devoir une nouvelle fois faire jouer la compétition à huis clos ou avec des jauges suite à la propagation du variant Omicron.

Se dirige-t-on de nouveau vers un Tournoi des 6 Nations avec des stades vides ? C'est malheureusement bien possible. Après une édition 2021 moribonde, entièrement jouée à huis-clos, celle de 2022 (5 février-19 mars) ne s'annonce pas sous des meilleurs auspices. En effet, ce mardi, The Telegraph indique que les organisateurs du Tournoi des 6 Nations ont bien peur de devoir réinstaurer un huis clos ou des stades avec des jauges. En cause ? La propagation du variant Omicron. De multiples réunions auraient lieu entre la direction du Tournoi et les Fédérations afin de faire une projection. Et même s'il paraît difficile de se faire une idée, le Tournoi ne démarrant que dans un mois, toutes les parties essayent d'anticiper la chose. D'ici la fin de semaine, les organisateurs espèrent disposer d'une feuille de route comme le rapporte L'Équipe.

La quasi-totalité des pays connaissent des restrictions. Du huis-clos au Pays de Galles, à 500 personnes en Écosse alors que la France est autorisé à accueillir 5000 personnes. De son côté, le gouvernement italien a instauré une jauge à 50% dans les stades à compter du 6 janvier soit dès ce jeudi. Dans des propos rapportés par RugbyPass, Dan Biggar estime qu'il s'agirait d'un immense pas en arrière, si les foules n'étaient pas autorisées à assister aux matchs : ''Ce serait génial si nous pouvions avoir des fans n'est-ce-pas ? Vous voyez les différences. Vous l'avez vu à l'automne [...] Ceux qui viennent aux matchs doivent maintenant avoir un pass, ils auront deux ou trois doses et ce sont des évènements en plein air, donc je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas autorisés à entrer [...] Ce serait un énorme pas en arrière s'il n'y avait pas de foules pour les matchs de clubs et le 6 Nations, qui est évidemment un évènement phare''.

RUGBY. 6 Nations 2022. L'équipe de France va-t-elle affronter le Pays de Galles dans un stade vide ?



L'ouvreur gallois conclut, en estimant que les rencontres à huis-clos ont fait perdre du charme à la compétition : ''Nous avons joué beaucoup de matchs sans public et si vous regardez, cela ressemblait presque à des matchs d'entraînements [...] J'avais l'impression que cela n'avait pas d'importance que vous gagniez ou perdiez parce que cela ressemblait à un match d'entraînement que l'intensité en était tombée. Vous perdez tout l'avantage de jouer à domicile''. La frustration des joueurs et du public est tout à fait légitime. Car malgré le fait d'appliquer bien docilement les obligations gouvernementales, de nouvelles restrictions viennent encore entacher le quotidien.