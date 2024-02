TOURNOI DES 6 NATIONS. Déjà affaiblie, l'Angleterre devra composer sans Marcus Smith !

C'était prévisible, mais c'est désormais officiel, Marcus Smith a déclaré forfait pour la première rencontre du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie.

Aperçu en béquille ce début de semaine, suite à une séance d'entraînement qu'il avait dû écourter, Marcus Smith a été contraint de déclarer forfait. Le numéro dix des Harlequins ne sera donc pas de la partie face à l'Italie, ce samedi à Rome.

Ce dernier devait naturellement prendre la place de titulaire, avec notamment la pause internationale observée par Owen Farrell. Ce forfait remet alors forcément en question les plans de Steve Borthwick.

L'entraîneur de la défense du XV de la Rose, Kevin Sinfield, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse : "Malheureusement, il ne sera pas là ce week-end. Il s'agit d'une blessure à un mollet. Nous avons reçu le rapport du scanner, mais nous attendons un deuxième avis. Nous en saurons plus à ce moment-là. Le premier scanner a décelé des lésions articulaires à un mollet. La date de son retour n'est, pour l'instant, pas précisée. C'est une grande perte. C'est un gars exceptionnel avec qui j'ai adoré travailler..."

Un Smith peut en cacher un autre

Alors que tous les visages sont tournés vers l'expérimenté George Ford, qui compte pas moins de 91 sélections, le staff anglais a d'autres projets.

Face à la Squadra Azzurra, le demi d'ouverture devrait être le jeune Fin Smith, qui mène le jeu de Northampton d'une main de maître cette saison, à seulement 21 ans. Ce dernier faisait partie de la première liste de joueur de Borthwick, au détriment de George Ford, qui n'avait pas été sélectionné.

Ce dernier semblait être blessé à un genou, mais selon Kevin Sinfield, il devrait être rappelé en renfort : "Cela donne des opportunités à d'autres. Depuis que je travaille avec l'Angleterre, nous disons que nous avons la chance d'avoir de nombreux ouvreurs performants. Nous avons Fin et George, qui a 91 sélections. Il y a donc un joueur avec de l'expérience et il y a un jeune qui est en très grande forme."

Toutefois, il ne serait visiblement pas impossible de voir évoluer à ce poste un arrière de formation, ou bien même un centre ! L'entraîneur de la défense a déjà un avis sur la question : "Il y a aussi la présence de quelques arrières polyvalents qui pourraient occuper le poste de 10 en cas de besoin signifie que nous n'aurons peut-être pas besoin d'appeler un renfort. Nous avons deux gars qui peuvent jouer au poste de 10, en plus de Fin et George. Henry Slade l'a déjà fait, George Furbank aussi, et a fait du bon travail"

