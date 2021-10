Tournoi de Poker spécial Rugbynistère ! Viens défier la communauté !

Fan de rugby ? Viens défier la communauté Rugbynistère et montre qui est le patron à la table ! Rendez-vous samedi à 20h pour un tournoi de poker.

En attendant de savoir si le Stade Toulousain va poursuivre sa série de victoires sur la pelouse de Lyon, nous te proposons de faire comme Antoine Dupont et de montrer qui est le plus fort à la table. Un tournoi de poker spécial Rugbynistère avec tes amis et la communauté avec notre partenaire Winamax. Rendez-vous ce samedi 16 octobre à 20h.

Ce qu'il faut savoir sur le tournoi

Il aura lieu le samedi 16 octobre à 20 heures

Tournoi accessible par mot de passe : «102021RUGBY»

Pas de Late registration

300 € garantis

6 max avec une structure de 6 minutes

Inscription au tournoi possible dès maintenant !

Mais comment accéder au tournoi ?

Même principe que pour les précédents tournois. Voici la marche à suivre si jamais tu as oublié :



Tu crées un compte Winamax, si tu n'en as pas. Si tu en as déjà un, c'est par ici. Sur la page principale poker, le tournoi est déjà disponible. Une fois sur la loupe, il suffit de taper RUGBYNISTERE. Le nom du tournoi est " FREEROLL Rugbynistere" Entre le mot de passe requis : 102021RUGBY Joue et amuse-toi !

