Tournoi 2021 - Bernard Laporte colle un arrêt buffet à la proposition de Jacky Lorenzetti

Le président de la FFR Bernard Laporte a commenté la proposition de Jacky Lorenzetti d’accueillir le Tournoi des 6 Nations à la Paris La Défense Arena.

Ce samedi en marge du match de Top 14 entre le Racing 92 et l'UBB, le président francilien Jacky Lorenzetti a confirmé officiellement qu'il avait proposé à la FFR d'accueillir le Tournoi des 6 Nations à l'Arena dans une bulle sanitaire. Une information qui avait été évoquée dans la semaine. Le dirigeant a expliqué que la balle était dans le camp de la Fédération française de rugby. Laquelle ne lui avait jusqu'ici fait aucun retour. C'est désormais chose faite par l'intermédiaire de son président Bernard Laporte. Au journal La Provence, celui qui est aussi vice-président du comité du 6 Nations, a indiqué qu'il n'avait jamais été question de mettre en place cette solution. "Ce type de format de compétition ne sera pas mis en pratique. Il en est ainsi, aujourd’hui." Il confirme que le Tournoi aura lieu aux dates prévues. Cependant, la situation sanitaire en France comme dans les autres pays concernés par la compétition pourrait changer la donne. On rappelle que l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre sont à nouveau confinées.