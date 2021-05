Tournée des Lions. Non retenu, Kyle Sinckler exprime le vide et l'envie d'avancer [VIDÉO]

La tournée des Lions britanniques et irlandais a fait un déçu. Il s'agit de Kyle Sinckler, pilier anglais de Bristol.

L'annonce du groupe qui partira en tournée avec les Lions a été faite cette semaine et malgré quelques bonnes surprises comme Simmonds, on a pu voir également quelques mauvaises surprises dans les absents. Il est difficile d'apprécier toute la saveur d'une telle tournée lorsqu'on est Français, mais ce rendez-vous qui n'a lieu que tous les quatre ans est un véritable honneur pour tous les joueurs qui y participent. Cette tournée hantent beaucoup les joueurs et être mis de côté peut décevoir un joueur qui attendait ça depuis longtemps.

C'est ce qui est arrivé à Kyle Sinckler, pilier anglais des Bristol Bears. Ce samedi, après un match XXL et le titre d'homme du match face à Bath, Kyle s'est exprimé sur la liste des Lions et sa déception. Son absence pour la tournée a dévasté le joueur de 28 ans et sa voix pleine d'émotions en interview de fin de match montre toute l'ampleur de cette tournée. Sinckler avait exprimé sa déception sur Twitter après l'annonce : "Honnêtement vidé de ne pas être impliqué. Appréciez les messages de soutien. Pas le moment de m'apitoyer sur moi-même et de blâmer les autres. Revenons derrière l'équipe en souhaitant le meilleur aux garçons".

Les mots de Sinckler :

Je ne vais pas mentir, je suis assez ému en ce moment. Ouais, ça a été dur, ça compte tellement pour moi. Vous savez, j'ai juste de la chance d'avoir mon mentor. Nous l'avons analysé et je comprends le pourquoi et le comment, et je pense que dans un an ou deux, je reviendrai dessus et tout aura du sens. Mais évidemment pour le moment, en ce moment, cela n'a pas de sens, mais ce que je voulais essayer de faire, c'était montrer l'exemple et montrer aux enfants. Cela aurait-il été facile pour moi de jouer la victime et de dire à quel point c'est mauvais, me morfondre, piquer une crise. Cela a été très difficile. Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça de toute ma vie, sans parler de ma carrière. J'ai juste de la chance d'avoir une bonne équipe et du soutien autour de moi et cela a été difficile. Je voulais juste montrer aux enfants et à tout le monde à quel point cela compte pour moi et montrer l'exemple et ne pas faire de caca nerveux. Faire les tâches de l'ombre, continuer, utiliser cette colère. Par exemple, j'ai tellement de colère en moi en ce moment, mais je l'utilise de manière positive et ce qui est le mieux pour l'équipe et je fais tout ce qui est dans l'ombre. Je pense que je l'ai fait aujourd'hui et c'était bien que les garçons aient remporté la victoire.