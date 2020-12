Toulouse vs Exeter annulé ! Suspense total autour du résultat du match

L'EPCR a été informé que plusieurs cas de Covid avaient été détectés dans les rangs d'Exeter. Le match contre le Stade Toulousain est donc annulé.

L'EPCR a pris la décision d'annuler le match de Champions Cup entre le Stade Toulousain et Exeter. Le champion d'Europe en titre devait se rendre en France ce week-end dans le cadre de la 2e journée de Coupe d'Europe. Cependant, il a informé l'organisation que plusieurs cas de Covid avaient été détectés. Selon les règles sanitaires mises en place, les Chiefs ne peuvent donc pas envoyer une équipe à Toulouse. Compte tenu du calendrier très serré de la saison, on peut se demander si le match sera rejoué. On se rappelle que Castres avait été dans la position d'Exeter il y a quelques semaines. Le CO avait eu match perdu contre Leicester. Toulouse pourrait donc également obtenir la victoire sur tapis vert après son succès en Ulster. De son côté, le club anglais avait dominé Glasgow avec la manière (42-0). Challenge Cup - Castres éliminé sans jouer à cause de la Covid-19Un autre match est d'ailleurs concerné par cette décision. L'EPCR indique en effet que le déplacement de Lyon en Ecosse n'aura pas lieu. Plusieurs joueurs de Glasgow sont aussi indisponibles et le club ne peut donc pas aligner une équipe pour recevoir le LOU le samedi 19 décembre. Une commission va se réunir pour décider du résultat des matchs annulés et donnera sa décision dans les plus brefs délais.