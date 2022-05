TOULOUSE. Matthis Lebel : ‘’J’espère que je ne ferai pas des saisons comme ça toute ma vie’’

Mécontent de ses prestations, l’ailier du Stade Toulousain Matthis Lebel s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur sa saison ainsi que sur celle du Stade Toulousain.

Moins en vue cette saison que l’année dernière (5 essais en 18 rencontres), l’ailier du Stade Toulousain sait qu’il peut faire mieux. En effet, Matthis Lebel avait été l’un des meilleurs joueurs des Rouges et Noirs lors de l’année du doublé, avec notamment 15 réalisations dont plusieurs décisives (contre Bordeaux, le Racing ou encore le Munster). Toujours est-il que cette année, à l’image de son club, Lebel tourne moins bien. Des prestations qui, si elles sont loin d'être catastrophiques, ne plaisent pas au joueur de 23 ans. Dans les colonnes du journal L’Équipe, ce dernier s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet : “Forcément, quand la saison est plus compliquée, on se pose quelques questions. On essaie de retrouver les bonnes sensations, les bons repères. Rugbystiquement, j'espère que je ne ferai pas des saisons comme ça toute ma vie. J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai moins été dans la lumière, mais ce n'est pas plus mal, j'en ai profité pour travailler encore plus. Et j'espère que le ciel s'éclaircira en fin de saison”. Une fin d’année qui démarre bien d’un point de vue personnel pour Lebel, puisqu’il sort d’un match excellent face au Munster, avec deux essais inscrits.

VIDEO. Lebel casse les chevilles de Zebo après une merveille de passe aveugle de MauvakaEn parlant de fin de saison, le Toulousain s’est également attardé sur ce qui attend son club, que ce soit en championnat ou bien en Coupe d’Europe, avec le déplacement au Leinster : “Le Leinster domine toutes les équipes qui lui font face depuis le début de la saison, avec les trois-quarts de l'équipe d'Irlande dans ses rangs. Ils sont en place, redoutables dans toutes les parties du terrain. On sort d'un match à 100 minutes où ç'a tapé très fort et on va se coltiner une équipe qui va taper encore plus fort. Toulouse et le Leinster ont leur propre culture. Il faudra rester fidèle à la nôtre et jouer notre carte à fond". Une chose est sûre, cet affrontement entre deux des plus grands clubs d’Europe s’annonce épique à bien des égards. À voir si les coéquipiers de Matthis Lebel arriveront à créer un nouvel exploit, après celui réalisé au Munster une semaine plus tôt.

