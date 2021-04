TOULOUSE - CLERMONT. Qui était sorti vainqueur du seul affrontement européen entre les deux clubs ?

Retour sur le seul affrontement européen entre Toulousains et Clermontois. C'était lors de la saison 1999/2000.

Le contexte

Montons à bord de la DeLorean (ou de la machine quantique du MCU, selon votre génération), direction l'année 2000 ! Le fameux bug n'a jamais eu lieu, la France est championne du monde de football (mais pas encore d'Europe), Romain Ntamack va bientôt fêter ses 1 an, et c'est son père qui évolue chez les 3/4 du Stade Toulousain...

A l'époque, Toulouse ne compte qu'une seule étoile sur son maillot, après avoir remporté la première édition de la coupe d'Europe, en 1996. Le parcours des hommes de Guy Novès ? Il est presque parfait, après être sorti d'une poule 2 abordable composée de Bath, Swansea et Padoue. En six matchs de poule, les Rouge et Noir ne s'inclinent qu'une seule fois. Mais cette défaite contre Bath, sur la pelouse d'Ernest Wallon n'empêche pas Toulouse de terminer à la 1ère place. Et donc d'accueillir Clermont au Stadium.

L'ASM, de son côté, répond encore au nom de Montferrand. Le club n’a encore jamais soulevé le Brennus, et les défaites en finale du championnat vont s’enchaîner (2001, 2007, 2008, 2009). L’année précédente, les Auvergnats s’étaient également inclinés au Stade de France contre… Toulouse. Alors, revanche ? Pour arriver en finale, les Jaunards ont dû batailler face à Cardiff, Trévise et les Harlequins, terminant à la 2e place.

C'est la dernière fois que ces deux monstres du rugby français s'affrontent en coupe d'Europe. Jusqu'à ce week-end...

Le match

Comme (très) souvent en phases finales, le Stade Toulousain sait être pragmatique. Et ça ne date pas d’aujourd’hui, donc… La preuve avec ce match remporté 31 à 18 avec un essai de Stéphane Ougier. Et 26 points inscrits au pied ! Deux drops d’Alain Penaud et du même Ougier, ajoutés à six coups de pied de Michel Marfaing vont littéralement mettre à genoux leurs adversaires du jour, déjà largués à la mi-temps (22-3).

Du côté clermontois, on se réveille trop tard avec deux essais signés Alexandre Audebert (60e) et Tony Marsh (82e) pour limiter la case au tableau d’affichage. Mais il n’y aura pas de dernier carré pour les hommes de Victor Boffelli. "C'est frustrant parce qu'on les a laissés jouer pendant la première période, mais on a montré qu'on pouvait leur mettre la pression en seconde," lâchait Olivier Magne à la BBC.

Les équipes

Un joueur (Didier Lacroix) devenu président du club. Un Toulousain (Alain Penaud) dont le fils portera le maillot clermontois ce week-end. Du beau monde, et de la nostalgie. Des maillots en coton, aussi... Quelle époque ! Mais cette équipe toulousaine échouera en demi-finale face au Munster.