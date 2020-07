Toujours pas d'accord sur le calendrier 2020/2021... le temps presse !

La FFR a voté contre le calendrier du Top 14 de la Ligue nationale de rugby. Et pour cause, elle attend la décision de World Rugby.

World Rugby se donne deux semaines pour fixer le calendrier international 2020Attendu le 30 juin, le calendrier international pour 2020 se fait attendre. La date du 7 juillet a été avancée. Le temps presse car sans certitudes quant au nombre de matchs joués en fin d'année, impossible pour les Fédérations, et notamment la FFR, de valider le calendrier de la reprise. L'EPCR a fait le forcing pour placer ses phases finales de Coupe d'Europe en octobre. Aussi, la LNR a décidé de prendre les devants en votant mercredi un calendrier pour le Top 14. Deux jours plus tard, la FFR est allée à l'encontre de la décision de la Ligue. Cette dernière protège son championnat contre la perspective de voir les clubs privés de leurs meilleurs joueurs pendant plusieurs semaines. World Rugby souhaite en effet étendre la fenêtre internationale de novembre pour jouer un maximum de matchs. XV de France - 5 matchs au lieu de 3 cet automne ? La LNR devrait dire ouiAu lieu de trois comme c'est le cas lors de la tournée de novembre, on devrait passer à cinq voire six. La LNR a voté pour l'ajout de deux matchs supplémentaires. Mais elle s'opposerait à une sixième rencontre. Mais tant que World Rugby n'a pas statué, impossible pour les instances tricolores de trouver un accord. "On ne peut pas discuter aujourd’hui, ou alors sur des hypothèses, tant que l’on n’a pas le nombre de dates à mobiliser pour le XV de France qui sera arrêté mardi," explique à RMC Serge Simon, vice-président de la FFR. Celle-ci pourrait aller dans le sens de la Ligue en permettant aux internationaux de rester dans leur club respectif pour les finales européennes programmées les 16 et 17 octobre à Marseille, note le Midi Olympique. Bernard Laporte sur le futur calendrier mondial : ''Les matchs amicaux, c'est terminé''Du côté du président de la Fédération Bernard Laporte, qui est aussi le numéro 2 de World Rugby depuis peu, on soutient un calendrier à six matchs. Un bras de fer qui ne présage rien de bon quant à l'harmonisation du calendrier international pour les prochaines saisons.