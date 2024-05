TOP 14. Will Skelton et La Rochelle : un avenir qui se précise de plus en plus

La Rochelle possède l'un des meilleurs effectifs du Top 14, voire d'Europe. Avec plusieurs titres en quelques saisons, les Maritimes ont de sérieux arguments pour recruter, mais aussi prolonger des pépites.

Un avenir en commun ?

Arrivé en 2020 du côté de La Rochelle, Will Skelton s'est imposé comme un des meilleures secondes lignes du monde avec les Maritimes. En quelques saisons, l'international australien a enchaîné les performances de classe mondiale, et fait désormais partie des cadres du vestiaire.

Avec La Rochelle, ce dernier a remporté les deux premières Coupes d'Europe de l'histoire du club, et a également joué deux finales malheureusement perdues en Top 14. En clair, vous l'avez compris, l'apport de Skelton est indispensable au fonctionnement de son équipe.

De ce fait, le géant est un joueur qui plaît, et chaque club au monde rêverait de se payer ses services. Skelton est donc convoité, et comme toutes les stars du rugby mondial, le Japon lui a fait de l'œil. Néanmoins, a 32 ans, il serait dommage de voir cet incroyable joueur partir en préretraite.

Selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, Will Skelton et La Rochelle auraient trouvé un terrain d'entente, et le seconde ligne serait sur le point de prolonger. Rien n'est encore officiel ou n'a été signé, mais les discussions sont bien avancées.

En plus de cela, La Rochelle pourrait faire coup double en prolongeant également Paul Boudehent, qui est aussi une des pièces maîtresses du club. Ce dernier plaisait au Stade Français, qui avait tenté de le faire venir il y a quelques mois.

En cas de prolongation de ces derniers, La Rochelle prouverait ses ambitions dans le temps à l'ensemble des supporters et des autres clubs, malgré une saison plus calme que les précédentes.

Les Maritimes auront besoin de ces deux guerriers pour la fin du championnat, car si La Rochelle est sixième du Top 14, rien n'est encore acquis pour la qualification vers les phases finales. Ensuite, les hommes de Ronan O'Gara se lanceront une fois de plus vers la course au Brennus.

